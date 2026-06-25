Україна зміщує фокус на російський тил – WSJ

Україна посилює атаки на військові об’єкти та енергетичну інфраструктуру в глибині російської території.

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Україна переносить увагу на російський тил / колаж: Главред, фото: 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Що написано в матеріалі WSJ:

Метою Києва залишається звільнення всіх окупованих територій

Україна має ініціативу та певну перевагу

Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що наступ військ РФ неможливо зупинити, а Україна не здатна здобути перемогу в затяжній війні на виснаження, останні дії Києва свідчать про протилежне. Про це повідомляє The Wall Street Journal, підкреслюючи, що ключовим елементом української стратегії стають ударні безпілотники середньої дальності.

За словами професора стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс Філіпса О’Брайена, головне завдання України полягає в тому, щоб "завдати поразки російській армії в тилу". У західній військовій теорії такий підхід відомий як повітряне перехоплення. Його мета — руйнування або дезорганізація систем забезпечення армії противника, включаючи командні пункти, канали зв’язку, склади боєприпасів і палива, логістичні вузли, центри управління дронами та резервні підрозділи.

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Водночас Україна посилює атаки на військові об’єкти та енергетичну інфраструктуру в глибині російської території. Такі удари змушують Кремль перерозподіляти засоби протиповітряної оборони та обирати, які об’єкти залишити без захисту. Крім того, на лінії фронту українські сили вже мають у своєму розпорядженні більшу кількість безпілотників малого радіусу дії, ніж російська армія. За оцінкою аналітика Інституту вивчення війни Катерини Степаненко, це дозволяє досягати оперативного ефекту, якого раніше не спостерігалося в таких масштабах.

Кінцевою метою Києва залишається звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим. Однак одним із проміжних завдань може стати примушення Росії до скорочення військової присутності на півострові, який використовується як важливий центр постачання, підготовки військ та проведення повітряних операцій. Останнім часом українські сили завдавали ударів по дорогах, залізничних маршрутах і мостах, що забезпечують логістику російських військ у Криму, а також по об’єктах енергетичної, транспортної інфраструктури та системах ППО в районі Керченської протоки.

Систематичні атаки на Чорноморський флот уже змусили Росію вивести значну частину кораблів із Криму. На думку авторів матеріалу, подальші удари по військових об’єктах можуть змусити Москву відвести сили ще далі.

Чому масштабні удари почалися лише зараз

The Wall Street Journal виділяє кілька факторів, що пояснюють, чому Україна приступила до активних операцій середньої дальності лише через тривалий час після початку війни.

Однією з основних причин була нестача ресурсів і необхідність одночасно забезпечувати фронт безпілотниками, засобами ППО та іншими видами озброєння. Однак ситуація змінилася після того, як європейські партнери послабили низку обмежень на використання фінансової допомоги для потреб української армії. Міністерство оборони та Генеральний штаб України вже спрямували понад 111 мільйонів доларів на закупівлю ударних засобів середньої дальності. Українська оборонна промисловість сьогодні виробляє озброєння з радіусом дії від 15 до 125 миль і продовжує вдосконалювати захист безпілотників від російських засобів радіоелектронної боротьби.

Додатковою перевагою для України стало обмеження доступу російських сил до системи Starlink, введене компанією SpaceX у лютому, що ускладнило комунікацію між підрозділами. Разом з тим українські військові накопичили достатній досвід для проведення складних комбінованих операцій, необхідних для ефективного застосування ударних засобів середньої дальності.

За оцінками Інституту вивчення війни, Україна наразі має ініціативу та певну перевагу у сфері нанесення ударів середньої дальності. Це підвищує вартість ведення війни для Кремля, створює додаткові ризики для російських сил і водночас послаблює позиції Москви на можливих переговорах.

Як Україна наближає завершення війни — коментар експерта

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що масовані удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині території Росії зміцнюють переговорні позиції Києва та сприяють наближенню завершення війни.

Водночас він підкреслив, що такі атаки дійсно впливають на хід подій і підштовхують процес до завершення, однак поки що не стали тим фактором, який кардинально змінив би підхід Кремля. На його думку, Володимир Путін, як і раніше, переконаний у можливості здобути перемогу.

Чаленко також зазначив, що в нинішніх умовах у Росії вже немає підстав висувати більш масштабні вимоги, ніж припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — зазначив експерт.

Мирні переговори — останні новини

Як раніше писав Главред, Україна кардинально змінює стратегію ведення війни, роблячи ставку на видовищні та регулярні атаки безпілотників углиб території РФ. Після відносного затишшя на лінії фронту, що триває з моменту контрнаступу 2023 року, Київ демонструє нову тактику виснаження супротивника. Саме це має стати тим важелем, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів, пише Bild.

Зазначимо, що політолог Ігор Чаленко під час інтерв’ю висловив думку щодо перспектив прямого діалогу. За його словами, новий формат переговорів із залученням європейських гравців міг би наповнити попередні домовленості змістом і вплинути на подальшу координацію санкційних та безпекових заходів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час останніх контактів із Володимиром Зеленським продемонстрував помітну зміну підходу до питання про завершення війни. За даними співрозмовників, наближених до переговорного процесу, американський лідер дедалі більше схиляється до думки, що саме успіхи України на полі бою можуть змусити Кремль серйозно ставитися до дипломатичних контактів.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, пише Вікіпедія.

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