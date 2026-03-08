Рус
"Сьогодні ж будуть перемовини": важлива заява Зеленського про атаки РФ

Анна Косик
8 березня 2026, 10:32
Президент розповів, що обговорюватиме з партнерами.
Зеленский, дрон, ракета
Глава держави розповів, що Україні потрібно для захисту від повітряних атак РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Що повідомив Зеленський:

  • За тиждень ворог випустив по Україні більше трьох тисяч повітряних цілей
  • Під прицілом РФ була цивільна інфраструктура
  • Україна проведе переговори з партнерами щодо посилення тиску на РФ

Країна-агресорка Росія за останній тиждень атакувала Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 керованими авіаційними бомбами та 39 ракетами. Про це у Telegram розповів президент України Володимир Зеленський.

Під ударами була цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей воїни знешкодили, але захисту Україні потрібно більше, і потрібно на кожен день.

відео дня

"Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати", - наголосив президент.

Зеленський додав, що вже сьогодні, 8 березня будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів.

Як Росія змінила тактику ударів Шахедами

Главред писав, що за словами радника міністра оборони України, експерта із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергія Бескрестнова, російські окупаційні війська змінили тактику застосування ударних БпЛА типу Шахед для ударів по Україні.

'Сьогодні ж будуть перемовини': важлива заява Зеленського про атаки РФ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Ворог зосередив їх використання вздовж лінії фронту. Російські війська спостерігають, як українська сторона результативно знищує Шахеди різними засобами, і намагаються знайти спосіб протидіяти цьому.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання у різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються портова інфраструктура та промислові об'єкти.

Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або подавила 19 ракет та 453 безпілотники. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 11 крилатих ракет "Калібр".

Напередодні, 6 березня, у Кривому Розі було зафіксовано пряме влучання "шахедами" в дев'ятиповерхівку і підприємство інфраструктури на двох різних локаціях.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
