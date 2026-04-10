Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки відключень 11 квітня

Головне:
- Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 10 квітня
- Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах
- Ситуація в енергосистемі залишається динамічною
У суботу, 11 квітня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.
Світло вимикатимуть у всіх регіонах України, втім обмеження вже не будуть цілодобовими. Про це повідомили в Укренерго.
Зокрема, з 5:00 - 8:00 - графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості.
З 6:00 - 8:00 - застосують графіки відключень для всіх категорій споживачів.
За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.
Також споживачів просять використовувати потужні електроприлади максимально ощадливо та не вмикати їх одночасно, щоб уникнути перевантаження мереж і нових аварійних ситуацій.
Коли відключення світла стануть довшими
Нардеп Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, повідомив, що у літні місяці відключення світла в Україні можуть стати довшими та жорсткішими.
Водночас він уточнив, що у квітні та травні обмеження залишатимуться нетривалими, якщо Росія не атакуватиме енергосистему країни.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як раніше писав Главред, колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.
Крім того, в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.
Нагадаємо, нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що у квітні і травні відключення світла будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.
Читайте також:
- Відключення світла посилили: нові графіки для Дніпра та області на 9 квітня
- Час і черги збільшилися: оновлений графік для Дніпра та області на 10 квітня
- Будуть значні обмеження: графік вимкнення світла 10 квітня в Сумах
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
