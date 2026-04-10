Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки відключень 11 квітня

https://glavred.net/energy/svet-budut-vyklyuchat-po-vsey-ukraine-kak-budut-deystvovat-grafiki-11-aprelya-10755827.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла на 10 квітня

Головне:

У суботу, 11 квітня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах України, втім обмеження вже не будуть цілодобовими. Про це повідомили в Укренерго.

відео дня

Зокрема, з 5:00 - 8:00 - графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості.

З 6:00 - 8:00 - застосують графіки відключень для всіх категорій споживачів.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Також споживачів просять використовувати потужні електроприлади максимально ощадливо та не вмикати їх одночасно, щоб уникнути перевантаження мереж і нових аварійних ситуацій.

Коли відключення світла стануть довшими Нардеп Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, повідомив, що у літні місяці відключення світла в Україні можуть стати довшими та жорсткішими. Водночас він уточнив, що у квітні та травні обмеження залишатимуться нетривалими, якщо Росія не атакуватиме енергосистему країни.

Генерація електроенергії в України / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.

Крім того, в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

Нагадаємо, нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що у квітні і травні відключення світла будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред