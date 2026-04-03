Відключення світла повертаються: у які години можливі найжорсткіші графіки

Головне із заяви експерта:
- В Україні знову діють графіки відключення світла
- Причиною стало суттєве скорочення імпорту електроенергії
- За сонячної погоди дефіцит електроенергії буде меншим
В Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.
"Фактично припинився імпорт (електроенергії, - ред.), тому що повернулися попередні прайс-кепи (максимальні ціни на електроенергію, встановлені НКРЕКП для юридичних осіб, - ред.)", - зауважив він.відео дня
За його словами, також Кабінет міністрів скасував пільгові ціни на природний газ для когенераційних установок, ТЕЦ та ТЕС, що виробляють електроенергію.
"Тепер ці когенераційні установки використовувати невигідно, і вони припинили виробництво електроенергії. І ми виходимо на те, що з’являється гігават постійного дефіциту", - наголошує експерт.
Рябцев додав, що за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Водночас у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.
"Це десь з 12-ї дня та до 15-16 години. А от у ранкові та вечірні години, швидше за все, поки що будуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних вимкнень для більшості регіонів", - підкреслив він.
На його думку, покращити ситуацію можна завдяки збільшенню обсягу генерації, зокрема після повернення блоків АЕС з ремонту.
Чому виник дефіцит електроенергії
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.
За його словами, така ситуація може призвести до дефіциту електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години.
Водночас відключення електроенергії найбільш імовірні у регіонах, де триматиметься дощова погода.
Відключення світла - останні новини
Як повідомляв Главред, 3 квітня в деяких регіонах України вводили екстрені відключення світла. Це сталося внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.
Колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.
Нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що у квітні і травні відключення світла будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.
Читайте також:
- Жодна тварина не вижила: на Київщині дрон РФ вщент знищив ветклініку - деталі
- Плани РФ зірвані, але перемир'я під питанням: нові заяви Зеленського
- Росіяни запустили понад 500 дронів та 37 ракет: деталі масованого удару
Про персону: Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.
