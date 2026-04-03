Відключення світла повертаються: у які години можливі найжорсткіші графіки

Експерт підкреслив, що в Україні з’являється гігават постійного дефіциту електроенергії.

Чому знову вимикають світло в Україні

Головне із заяви експерта:

В Україні знову діють графіки відключення світла

Причиною стало суттєве скорочення імпорту електроенергії

За сонячної погоди дефіцит електроенергії буде меншим

В Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

"Фактично припинився імпорт (електроенергії, - ред.), тому що повернулися попередні прайс-кепи (максимальні ціни на електроенергію, встановлені НКРЕКП для юридичних осіб, - ред.)", - зауважив він.

За його словами, також Кабінет міністрів скасував пільгові ціни на природний газ для когенераційних установок, ТЕЦ та ТЕС, що виробляють електроенергію.

"Тепер ці когенераційні установки використовувати невигідно, і вони припинили виробництво електроенергії. І ми виходимо на те, що з’являється гігават постійного дефіциту", - наголошує експерт.

Рябцев додав, що за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Водночас у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.

"Це десь з 12-ї дня та до 15-16 години. А от у ранкові та вечірні години, швидше за все, поки що будуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних вимкнень для більшості регіонів", - підкреслив він.

На його думку, покращити ситуацію можна завдяки збільшенню обсягу генерації, зокрема після повернення блоків АЕС з ремонту.

Чому виник дефіцит електроенергії Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків. За його словами, така ситуація може призвести до дефіциту електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години. Водночас відключення електроенергії найбільш імовірні у регіонах, де триматиметься дощова погода.

Як повідомляв Главред, 3 квітня в деяких регіонах України вводили екстрені відключення світла. Це сталося внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.

Нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що у квітні і травні відключення світла будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

