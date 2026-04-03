Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Відключення світла повертаються: у які години можливі найжорсткіші графіки

Марія Николишин
3 квітня 2026, 18:22
Експерт підкреслив, що в Україні з’являється гігават постійного дефіциту електроенергії.
Чому знову вимикають світло в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • В Україні знову діють графіки відключення світла
  • Причиною стало суттєве скорочення імпорту електроенергії
  • За сонячної погоди дефіцит електроенергії буде меншим

В Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

"Фактично припинився імпорт (електроенергії, - ред.), тому що повернулися попередні прайс-кепи (максимальні ціни на електроенергію, встановлені НКРЕКП для юридичних осіб, - ред.)", - зауважив він.

За його словами, також Кабінет міністрів скасував пільгові ціни на природний газ для когенераційних установок, ТЕЦ та ТЕС, що виробляють електроенергію.

"Тепер ці когенераційні установки використовувати невигідно, і вони припинили виробництво електроенергії. І ми виходимо на те, що з’являється гігават постійного дефіциту", - наголошує експерт.

Рябцев додав, що за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Водночас у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.

"Це десь з 12-ї дня та до 15-16 години. А от у ранкові та вечірні години, швидше за все, поки що будуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних вимкнень для більшості регіонів", - підкреслив він.

На його думку, покращити ситуацію можна завдяки збільшенню обсягу генерації, зокрема після повернення блоків АЕС з ремонту.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чому виник дефіцит електроенергії

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

За його словами, така ситуація може призвести до дефіциту електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години.

Водночас відключення електроенергії найбільш імовірні у регіонах, де триматиметься дощова погода.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 квітня в деяких регіонах України вводили екстрені відключення світла. Це сталося внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.

Нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що у квітні і травні відключення світла будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України енергетика відключення світла електроенергія
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти