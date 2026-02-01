Без світла до двох разів на добу: графіки відключень для Львівщини на 2 лютого

Споживачам трьох груп доведеться сидіти без світла два рази на добу.

Відключення світла на Львівщині 2 лютого / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якими будуть графіки відключень на Львівщині 2 лютого

У яких груп найдовше не буде світла

Кому найменше вимикатимуть світло

У понеділок, 2 лютого, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Світло вимикатимуть за графіком протягом дня. Про це повідомило Львівобленерго.

Обмеження електропостачання на Львівщині застосовують за розпорядженням НЕК "Укренерго". Енергетики закликають економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.

Графік відключень на 2 лютого

За даними Львівобленерго, максимальна тривалість відключень буде у груп 4.2, 5.1 та 6.2. Споживачам цієї групи вимкнуть світло на 5 години.

Найкоротшими відключення світла будуть у груп 1.1, 5.2 та 6.1. Їм світло вимкнуть лише на 3 години. Усі інші групи не матимуть світла по 3,5 годин.

Група 1

1.1. Електроенергії немає з 19:00 до 22:00.

1.2. Електроенергії немає з 08:30 до 12:00.

Група 2

2.1. Електроенергії немає з 12:00 до 15:30.

2.2. Електроенергії немає з 12:00 до 15:30.

Група 3

3.1. Електроенергії немає з 12:00 до 15:30.

3.2. Електроенергії немає з 08:30 до 12:00.

Група 4

4.1. Електроенергії немає з 08:30 до 12:00.

4.2. Електроенергії немає з 06:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00.

Група 5

5.1. Електроенергії немає з 06:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00.

5.2. Електроенергії немає з 19:00 до 22:00.

Група 6

6.1. Електроенергії немає з 19:00 до 22:00.

6.2. Електроенергії немає з 06:00 до 08:30, з 15:30 до 19:00.

Графік відключень на Львівщині на 2 лютого / Фото: Львівобленерго

Дізнатися групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Пункти незламності на Львівщині

На Львівщині працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта перебуває у режимі готовності і може відкритися швидко, повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися у додатку, перейти в розділ "Сервіси" й обрати пункт "Незламність".

На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.

Як повідомляв Главред, вранці 31 січня в енергосистемі України сталася масштабна аварія, яка спричинила каскадні відключення світла. Через технологічне порушення одночасно вимкнулися лінії 400 кВ між Румунією та Молдовою і 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Після суботньої системної аварії, яка спричинила каскадні відключення в семи областях, електропостачання в Україні повністю відновлено, повідомив віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль. Причиною стало обмерзання ліній та обладнання, версії про кібератаку не підтвердилися.

Крім цього, енергетик Юрій Корольчук заявив, що повністю виключити повторення масових відключень світла та системних аварій в Україні неможливо. Причина - руйнування інфраструктури через ракетні удари, зокрема по підстанціях, теплових та гідроелектростанціях.

