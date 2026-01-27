Рус
Коли і де в Черкаській області будуть виключати світло - графіки на 28 січня

Юрій Берендій
27 січня 2026, 22:05оновлено 27 січня, 22:42
28 січня у Черкаській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Відключення світла Черкаси - графіки на 28 січня для Черкаської області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності
  • Обмеження запроваджуються на всю добу

28 січня протягом доби за вказівкою НЕК "Укренерго" по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про те, які будуть графіки відключення світла для Черкаської області 28 січня повідомило "Черкасиобленерго".

У "Черкасиобленерго" повідомили, що через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 28 січня на території Черкаської області за розпорядженням НЕК "Укренерго" діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

/ Скріншот

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Відключення світла 28 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Також за рішенням НЕК "Укренерго" для промислових підприємств і бізнесу області впродовж усієї доби (з 00:00 до 24:00) застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 січня відключення електроенергії заплановані в усіх регіонах країни.

Попри окремі проблеми на місцях, енергосистема України загалом перебуває під контролем. Як зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, у деяких регіонах повне відновлення може тривати кілька днів, однак ремонтні роботи не припиняються, і постачання електроенергії поступово стабілізується.

У Києві повернення до графіків погодинних відключень можливе вже найближчим часом. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Черкаси Умань Черкаська область Черкащина відключення Новини Черкаси відключення світла Відключення світла Черкаська область
Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

12:54

Чому досвідчені водії тримають в авто оцет: хитрість, яка рятує взимку

12:38

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

