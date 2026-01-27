Світло вимикатимуть у всіх регіонах: українців попередили про графіки на 28 січня

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби.

Як будуть вимикати світло 28 січня - дані "Укренерго" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Як завтра вимикатимуть світло в Україні

У яких регіонах діятимуть графіки відключення електроенергії

У середу, 28 січня, у всіх регіонах України вимикатимуть світло. Як повідомили в "Укренерго", завтра діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.

У компанії зазначили, що причина відключення світла - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом - прогноз експерта

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що в Україні поступово покращується ситуація в енергосистемі на тлі потепління.

За його словами, у найближчий час можна очікувати справжнього послаблення графіків відключень, але все залежить від "фактора "Путін", який непрогнозований".

Ігнатьєв вважає, що до літа графіки навряд чи скасують, бо по два енергоблоки атомних станцій будуть одночасно виводити у плановий ремонт.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалого району доведеться зачекати ще кілька днів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці й Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води і продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Також українцям рекомендують зібрати валізу з документами, теплим одягом, аптечкою, засобами обігріву та особистої гігієни, перевірити справність транспорту і подбати про достатній запас палива та готівки.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

