Як сьогодні відключають світло в Одесі: графік відключення на 20 січня

В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області діють аварійні відключення не за графіком.

Як сьогодні відключають світло в Одесі - DTEK графік / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dtekoem

Ви дізнаєтеся:

У кого діють стабілізаційні графіки

Де застосовано аварійне відключення світла

Де дізнатися про ситуацію зі світлом за своєю адресою

У вівторок, 20 січня, згідно з командою Укренерго в Одеській області діють стабілізаційні відключення.

На територіях, де енергообладнання фізично не може передати необхідний обсяг електроенергії, продовжують діяти аварійні відключення.

Як повідомляє ДТЕК Одеса, графіки стабілізаційних відключень застосовуються тільки для жителів Одеської області й лише там, де це дозволяє стан електромереж.

В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області діють аварійні відключення не за графіком. Причина – пошкодження обладнання через ворожі атаки.

Графік відключення світла Одеса 20 січня 2026 / t.me/dtek_ua

Відключення світла в Одесі сьогодні

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

"Якщо Укренерго змінить команди – графіки теж зміняться. Тому просимо перевіряти їх упродовж дня, особливо перед важливими справами", – йдеться в повідомленні.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

В Україні запровадили аварійні відключення світла - що відомо

Як писав Главред, у ряді областей України у вівторок, 20 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень поки не діють.

Причиною стали наслідки масового російського обстрілу ракетами і безпілотниками.

Зокрема, аварійні відключення світла ввели в Харкові та області, а також на Сумщині.

Наслідки атаки РФ на Одещину 20 січня

На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари були орієнтовані на житлові квартали та об'єкти енергетики.

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад і скління. Інформація про постраждалих поки не надходила, дані уточнюються.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місцях події працюють екстрені та комунальні служби.

