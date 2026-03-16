В армії РФ почали забороняти Telegram і змушують переходити на новий месенджер - ISW

Віталій Кірсанов
16 березня 2026, 10:58
Як альтернативу російське військове командування просуває державний месенджер Max.
  Окупантам наказали видалити Telegram зі своїх мобільних телефонів
  Виконання розпоряджень про перехід на нову платформу відбувається нерівномірно

У деяких підрозділах російської армії почали забороняти використання Telegram і переводити військових на інший месенджер. Про це йдеться у звіті аналітиківІнституту вивчення війни (ISW).

Як повідомив один із російських військових блогерів, в окремих частинах збройних сил РФ окупантам наказали видалити Telegram зі своїх мобільних телефонів. При цьому такі розпорядження суперечать попереднім заявам деяких російських чиновників, які стверджували, що військові зможуть продовжувати використовувати месенджер для координації бойових дій.

За даними блогера, 15 березня окремі підрозділи російської армії отримали вказівку повністю видалити додаток. Повідомляється, що представники військової поліції РФ перевіряють телефони солдатів, щоб переконатися у виконанні наказу.

Як альтернативу російське військове командування просуває державний месенджер Max. Однак, за словами блогера, цей сервіс незручний у використанні, а деякі підрозділи спеціальних сил навіть заборонили його застосовувати.

В ISW зазначили, що виконання розпоряджень про перехід на нову платформу відбувається нерівномірно. Одні підрозділи вже видалили Telegram і почали користуватися Max, тоді як інші продовжують спілкуватися через звичний месенджер.

Аналітики вважають, що така ситуація може свідчити про те, що ініціатива виходить від окремих командирів, а не є загальним наказом Міністерства оборони РФ.

Експерти також припускають, що деякі командири можуть прагнути заздалегідь продемонструвати лояльність Кремлю, вводячи обмеження ще до появи офіційних вказівок.

На думку аналітиків, можливе блокування Telegram на передовій здатне погіршити систему командування та управління російськими військами і посилити вже існуючі проблеми зі зв'язком. Ці труднощі загострилися після обмеження доступу до супутникової мережі Starlink 1 лютого.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Ростовській області РФ ввели постійні обмеження доступу до Інтернету, які місцева влада пояснює нібито необхідністю захисту від українських дронів. Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У 2024 році мешканці регіону почали масово скаржитися на повне припинення роботи YouTube. За даними сервісу Vigo, на початку вересня швидкість завантаження платформи в Росії впала до рекордно низького рівня, а 23 грудня 2024 року відеосервіс був повністю заблокований.

Російська влада ще влітку 2024 року почала блокувати певні функції додатків Telegram і WhatsApp у межах своєї території. Так, громадяни РФ більше не зможуть здійснювати дзвінки через зазначені месенджери нібито через "боротьбу з тероризмом і злочинністю".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

