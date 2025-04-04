Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

Участь у програмі від благодійного фонду можуть взяти особи, які проживають в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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Хто зможе отримати фінансову допомогу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Фінансову допомогу українки зможуть отримати у трьох регіонах

Програма фінансується за підтримки ООН

Жінкам ВПО також допоможуть із працевлаштуванням

Українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Про це повідомляють організатори благодійного фонду "Вітри змін".

Проєкт спрямований на підтримку ініціативних груп жінок з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сільських громад.

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"Кожна жінка та дівчина сильна, незалежна, впевнена, могутня та має бути почутою. Без виключень. Коли жінки можуть використовувати свої вміння та можливості, вони реінвестують їх у сім’ї, спільноту та країну, щоб зробити світ кращим — для всіх", - йдеться у повідомленні.

Проєкт за технічної підтримки ООН забезпечить навчанням жінок-лідерок ВПО із 15 громад, надасть менторську підтримку, підтримає у розробці планів дій у їхніх громадах та надасть гранти на їхні громадські проєкти.

Відомо, що згідно з програмою, жінкам допоможуть із:

працевлаштуванням;

покращенням фінансового стану;

підвищенням психологічної стійкості;

налагодженням нових корисних зв'язків;

освоєнням навичок лідерства та адвокації.

Участь у програмі від благодійного фонду "Вітри змін" можуть взяти особи, які проживають в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Для цього не обхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету, що знаходиться на сторінці фонду.

Допомога українцям - новини за темою

Як писав Главред, українці можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що вихованці інтернатів в Україні зможуть отримати від держави допомогу у вигляді сплати першого внеску за власне житло. За її словами, такий крок сприятиме формуванню соціальної відповідальності та фінансової грамотності.

У березні 2025 року українці матимуть можливість подати заявку на фінансову підтримку від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України". Головна мета ініціативи – розвиток малого бізнесу через навчання та надання грантових коштів у розмірі 180 тисяч гривень. Проєкт діє у Київській, Полтавській та Львівській областях.

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Що таке соціальна допомога? Соціальна допомога - допомога в грошовій або натуральній формі, що фінансується державою або добровільними пожертвами, громадянам, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляє "Вікіпедія".

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