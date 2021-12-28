Пік зимових холодів і зупинка імпорту: Україні навесні загрожують проблеми з газом

Навесні недостача газу в газосховищах України може скласти понад 1 мільярд кубометрів / УНІАН

Україна після завершення опалювального сезону може зіткнутися з нестачею газу через відсутність імпорту. Можливий дефіцит газу, ймовірно, складатиме понад 1 мільярд кубометрів. У січні і лютому 2022 року, коли очікуються пікові холоди, прогнозується дефіцит 128 і 240 мільйонів кубометрів газу. Ситуація може призвести до проблем з виконанням державою своїх зобов'язань. Нафтогаз і інші трейдери не планують закуповувати газ у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист компанії-оператора української газотранспортної системи на адресу прем'єр-міністра і міністра енергетики.

Навесні очікується дефіцит газу в 1 мільярд кубометрів

У листі йдеться про те, що в період пікових похолодань, які очікуються в січні і лютому наступного року, дефіцит газу складатиме 128 і 240 мільйонів кубічних метрів. Проте вже в березні очікується нестача газу обсягом в 1100 млн. кубометрів. Ситуація може негативно позначитися на виконанні Україною своїх зобов'язань.

"Очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021-2022 років під час пікового похолодання у січні 2022 року – 128 млн куб. м, в лютому – 240 куб. м. прогнозний дефіцит у березні – 1100 млн куб. м. Така ситуація може призвести до обмеження обсягів транспортування природного газу замовникам послуг, а також може негативно позначитися на транзитних зобов'язаннях", - наголошується в документі.

Примітно, що розрахунки проводилися на базі того, що в лютому і березні очікується закупівля газу – 225 і 265 мільйонів кубометрів. Якщо імпорту не буде, а обсяги палива виявляться меншими, то ситуація може стати ще гіршою.

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Нафтогаз та інші трейдери не поспішають купувати газ

У керуючій компанії ГТС України сказали, що за підсумками нарад у Міністерстві енергетики планом передбачено імпорт газу в січні обсягом 274 мільйони кубометрів і 782 мільйони кубометрів у першому кварталі наступного року. Втім, Нафтогаз та інші газотрейдери наразі не бронювали потужності на січень, і, таким чином, не планують закуповувати газ.

Газ в Україну з жовтня майже не постачатиметься

В ОГТСУ також акцентували увагу на тому, що з жовтня поточного року імпорту газу в Україну майже не було. До 20 грудня закупили тільки 172 мільйони кубометрів, у той час, коли добове споживання становило 110-150 мільйонів кубічних метрів, залежно від температури.

Газу майже не залишиться?

У компанії-операторі ГТС сказали, що наприкінці опалювального сезону вільного газу в газосховищах майже не залишиться. Обсяги палива знизяться до 6,5 мільярдів кубометрів. Причому це враховуючи 4,7 мільярдів технологічного газу, який не можна використовувати.читайте такожУкраїна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

Нагадаємо, раніше в компанії Укртрансгаз заявили, що Україна з початку опалювального сезону вже витратила 25,6% запасів газу. Обсяги палива в сховищах скоротилися на 4,785 млрд. кубічних метрів

Опалювальний сезон в Україні

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко 16 грудня казав, що наразі запасів газу в українських газосховищах більше, ніж зазвичай. Однак якщо в лютому країна зіткнеться з сильними морозами на рівні мінус 15 градусів, то на Україну можуть очікувати проблеми з опаленням.

Глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна пройде опалювальний сезон спокійно у разі, якщо не буде гібридних атак з боку Росії і погодних перепадів.