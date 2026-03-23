Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

Запасів дизельного палива в Україні вистачить до кінця березня

Ринок дизельного палива в Україні забезпечений ресурсом до кінця березня, проте ситуація з поставками на квітень поки залишається невизначеною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані консалтингової компанії Enkorr.

За оцінками аналітиків, середньодобовий імпорт дизеля в Україну зріс приблизно на 3% і досяг майже 17 тисяч тонн. За умови збереження таких темпів загальний обсяг поставок у березні може становити близько 522 тисяч тонн — практично на рівні аналогічного періоду минулого року.

Однак ясності щодо поставок на квітень поки що немає. Учасники ринку відзначають, що постачальники не поспішають укладати нові контракти і відкладають рішення до останнього моменту.

"Переговори тривають, але конкретні обсяги, гарантії та цінові умови поки що не озвучуються", — цитують аналітики одного з трейдерів.

Після руйнування значної частини нафтопереробних потужностей у результаті російських ударів Україна стала майже повністю залежною від імпорту палива. Основні поставки надходять із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

Додатковий тиск на ринок чинить зростання цін. За словами учасників ринку, всього за місяць оптова вартість дизеля збільшилася майже на 50%, що пов'язано із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Якщо геополітична напруженість збережеться, експерти не виключають подальшого подорожчання палива.

На цьому тлі Україна розглядає альтернативні кроки. Раніше в уряді заявили, що в разі затяжного конфлікту в Ірані країна може значно збільшити посіви ріпаку — до 1,5 млн гектарів. Це пов'язано зі зростанням попиту на сировину для виробництва біодизеля на тлі подорожчання традиційного палива.

Ціни на бензин в Україні інфографика

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Водночас на автозаправних станціях зафіксовано підвищення цін на основні види палива — дизель, бензин та автогаз. У середньому вартість зросла приблизно на 1 гривню за літр, хоча перед цим бензин кілька днів залишався стабільним. Такі дані наводять аналітики профільного ринку.

Експерти також припускають, що найближчим часом зростання може прискоритися. За їхніми оцінками, вже до кінця тижня ціна бензину може піднятися до приблизно 75–76 гривень за літр.

Про джерело: Reuters Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

