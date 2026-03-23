Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

Віталій Кірсанов
23 березня 2026, 18:48
За оцінками аналітиків, середньодобовий імпорт дизельного палива в Україну зріс приблизно на 3% і сягнув майже 17 тисяч тонн.
Запасів дизельного палива в Україні вистачить до кінця березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

  • Ясності щодо поставок на квітень поки немає
  • За місяць оптова вартість дизеля зросла майже на 50%

Ринок дизельного палива в Україні забезпечений ресурсом до кінця березня, проте ситуація з поставками на квітень поки залишається невизначеною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані консалтингової компанії Enkorr.

За оцінками аналітиків, середньодобовий імпорт дизеля в Україну зріс приблизно на 3% і досяг майже 17 тисяч тонн. За умови збереження таких темпів загальний обсяг поставок у березні може становити близько 522 тисяч тонн — практично на рівні аналогічного періоду минулого року.

Однак ясності щодо поставок на квітень поки що немає. Учасники ринку відзначають, що постачальники не поспішають укладати нові контракти і відкладають рішення до останнього моменту.

"Переговори тривають, але конкретні обсяги, гарантії та цінові умови поки що не озвучуються", — цитують аналітики одного з трейдерів.

Після руйнування значної частини нафтопереробних потужностей у результаті російських ударів Україна стала майже повністю залежною від імпорту палива. Основні поставки надходять із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

Додатковий тиск на ринок чинить зростання цін. За словами учасників ринку, всього за місяць оптова вартість дизеля збільшилася майже на 50%, що пов'язано із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Якщо геополітична напруженість збережеться, експерти не виключають подальшого подорожчання палива.

На цьому тлі Україна розглядає альтернативні кроки. Раніше в уряді заявили, що в разі затяжного конфлікту в Ірані країна може значно збільшити посіви ріпаку — до 1,5 млн гектарів. Це пов'язано зі зростанням попиту на сировину для виробництва біодизеля на тлі подорожчання традиційного палива.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Водночас на автозаправних станціях зафіксовано підвищення цін на основні види палива — дизель, бензин та автогаз. У середньому вартість зросла приблизно на 1 гривню за літр, хоча перед цим бензин кілька днів залишався стабільним. Такі дані наводять аналітики профільного ринку.

Експерти також припускають, що найближчим часом зростання може прискоритися. За їхніми оцінками, вже до кінця тижня ціна бензину може піднятися до приблизно 75–76 гривень за літр.

Про джерело: Reuters

Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:53Війна
Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:32Економіка
Популярне

Більше
Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Останні новини

19:59

"Плюс" буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

19:54

Всього 5 хвилин — і килим як новий: простий спосіб повернути блиск без хімчисткиВідео

19:53

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:20

Як подовжити тривалість життя кішки: найпростіший спосіб, який ігнорують власникиВідео

19:10

Конфлікт навколо Ірану може змінити світові ринки: Андрусів назвав ризикиПогляд

Чи всі блокпости встановлюють законно та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатомЧи всі блокпости встановлюють законно та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатом
18:58

"Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні

18:53

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:48

Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

18:45

Лише один секрет збереже урожай: коли сіяти огірки у відкритий ґрунтВідео

18:21

Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

18:15

Температура підскочить з -3 до +16: коли на Львівщині різко зміниться погода

17:40

Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідникаВідео

17:39

Коли народжуються люди, які наділені особливою інтуїцією – лише чотири дати

17:32

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:30

Ціни на пальне різко зростуть: українцям назвали терміни подорожчання на АЗС

17:19

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

17:06

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

16:59

"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

16:50

Його забувають мити всі: названо одне з найбрудніших місць на кухніВідео

16:32

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:30

Садівники масово закопують банани в землю: причина виявилася несподівано простоюВідео

16:29

Чому досвідчені кухарі збризкують оцтом пательню перед смаженням: старий трюк

15:55

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:44

Чим пахне Тарас Цимбалюк: парфуми Папи Римського та унісекс-ароматиВідео

15:17

"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

15:12

Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

15:08

Ефект зоряного неба за хвилини: як ефектно пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:53

На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

14:38

Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

14:22

Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

14:04

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android

13:58

Що означає сигнал регулювальника: тест з ПДР, який під силу не кожномуВідео

13:43

До 68 тис. грн: оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році

13:42

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт перед Великоднем почав дорожчати

13:32

Підозрюваного у здійсненні подвійного теракту в Бучі затримали - що відомоФото

13:31

Як українською влучно замінити російське слово "язвить": є декілька цікавих варіантів

13:16

Фантастична закуска з крашанок на Великдень: дуже простий рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Нікітюк показала, як вона зустрічає ранок із сином

13:06

"Будемо колоти тобі": Віктор Павлік опинився під загрозою на власному концерті

12:57

Україна перейде на літній час у 2026 році: коли, чому і як підготувати організм

12:25

Жінка почула дивні звуки у сусідньому дворі: знахідка виявилася несподіваноюВідео

12:22

Чому тюльпани ростуть, але не цвітуть: що потрібно встигнути зробити в березніВідео

12:20

На Полтавщині температура різко впаде нижче 0°C: синоптики сказали коли

12:13

Які рослини залишаються зеленими навіть взимку - ідеї для красивого саду

12:08

Чому не можна прати білизну при температурі 40 градусів: відповідь здивує

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

11:49

Ворожі штурми закінчилися катастрофою: Сирський заявив про зрив наступу РФ

