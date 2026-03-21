Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС

Станом на 21 березня 2026 року в Україні зафіксовано помітне зростання цін на пальне, причому найбільше за короткий час подорожчало дизельне паливо.

Ціна бензину та дизелю 21 березня по АЗС - яка середня ціна бензину

Скільки коштує бензин в Україні сьогодні, 21 березня

Вартість дизпалива по АЗС України 21 березня

Чому вартість бензину росте

Станом на 21 березня 2026 року великі мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Зокрема в Києві, вартість пльного зросла лише за одну ніч на майже 2 гривні. Про це повідомляє "Київ24".

Журналісти зазначають, що під час ранкового моніторингу зафіксували за одну ніч подорожчання дизеля на 1–2 гривні, внаслідок чого його вартість досягла рекордних 86–89 гривень за літр. Для порівняння, на початку березня ціни на дизель і бензин А-95 були на рівні 60–62 гривень за літр.

Наразі середня ціна А-95 становить близько 75 гривень за літр, бензин з октановим числом 100 на окремих АЗС коштує до 86 гривень, а автогаз тримається в межах 45–47 гривень за літр.

"І хоча на різних АЗС ціни можуть дещо відрізнятися у межах 50 копійок або однієї гривні, ситуацію це не змінює і продовжує тенденція те, що пальне і газ дорожчає", - повідомили вони.

Як вказує Главком, середня ціна бензину А-95 на великих автозаправних станціях суттєво не змінилася і становить приблизно 73,6 грн за літр. Водночас дизельне пальне подорожчало на 1–2 грн і в середньому коштує близько 83,8 грн за літр.

Загалом після 20 березня ситуація на паливному ринку України залишається відносно стабільною, хоча окремі мережі АЗС частково підняли ціни на деякі види пального.

Найбільше зростання зафіксовано саме на дизель. Зокрема, на одній із великих мереж ціна збільшилася на 2 грн, в іншій — на 2–2,5 грн залежно від типу пального. Також є мережі, де дизель і преміальний дизель подорожчали на 1,5 грн або приблизно на 1 грн.

Станом на ранок 21 березня середні ціни на пальне виглядають так: бензин А-95 — 72,64 грн за літр, А-95+ — 76,80 грн, А-100 — 84,37 грн, дизельне пальне — 82,82 грн за літр, автогаз — 45,44 грн.

Ціни на пальне станом на 21 березня 2026 року (грн за літр):

UPG

A95: 72,90

A95+: 75,90

ДП: 84,40

ДП+: 87,40

A100: 82,90

A92: —

Газ: 45,50

OKKO

A95: 74,99

A95+: 77,99

ДП: 85,99

ДП+: 86,99

A100: 84,99

A92: —

Газ: 46,99

WOG

A95: 74,49

A95+: 77,99

ДП: 85,99

ДП+: 88,99

A100: 84,99

A92: —

Газ: 46,98

KLO

A95: 73,19

A95+: 77,99

ДП: 84,39

ДП+: 87,59

A100: 83,99

A92: 72,19

Газ: 46,7

SOCAR

A95: 74,99

A95+: 78,99

ДП: 84,99

ДП+: 87,99

A100: 84,99

A92: —

Газ: 46,98

Укрнафта

A95: 68,99

A95+: 71,99

ДП: 77,99

ДП+: 81,99

A100: —

A92: 65,99

Газ: 42,99

БРСМ-Нафта

A95: 68,99

A95+: —

ДП: 75,99

ДП+: —

A100: —

A92: —

Газ: 41,99

Які були ціни на бензин 20 березня

За даними проєкту Мінфін, станом на 20 березня 2026 року середні ціни на пальне на українських АЗС виглядали так:

бензин А-95 преміум коштував 74,65 грн за літр, що означало зростання на 0,61 грн або 0,824%.

Звичайний бензин А-95 у середньому продавався по 71,46 грн за літр, додавши 0,97 грн (+1,376%).

Бензин А-92 подорожчав не так суттєво — до 66,49 грн за літр, що на 0,22 грн або 0,332% більше.

Найбільш помітне зростання зафіксовано на дизельне паливо, яке піднялося до 81,25 грн за літр, додавши одразу 2,09 грн (+2,640%).

Водночас автомобільний газ у середньому коштував 44,92 грн за літр, що на 0,80 грн або 1,813% більше порівняно з попередніми показниками.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Водночас на автозаправних станціях зафіксовано підвищення цін на основні види пального — дизель, бензин і автогаз. У середньому вартість зросла приблизно на 1 гривню за літр, хоча перед цим бензин кілька днів залишався стабільним. Такі дані наводять аналітики профільного ринку.

Експерти також припускають, що найближчим часом зростання може прискоритися. За їхніми оцінками, вже до кінця тижня ціна бензину здатна піднятися до приблизно 75–76 гривень за літр.

