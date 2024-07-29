За рахунок збільшення тарифу на електроенергію держава гасить борги - Forbes

"Енергоатом" отримав можливість компенсувати низькі ціни для населення і погашати борги.

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За рахунок збільшених тарифів підприємство гасить борги / Колаж: Главред, фото: flickr, Енергоатом

Збільшення тарифу на електроенергію для населення зараз дало змогу державному підприємству "Енергоатом" гасити свої борги. Раніше, попри підняття тарифів воно залишалося збитковим, однак зараз помітні позитивні зміни.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Національної комісії з питань енергетики та житлово комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк. За його словами, діючі тарифи на електроенергію не будуть змінювати до червня 2025 року.

"Цей тариф дозволяє "Укргідроенерго" і "Енергоатому" компенсувати низькі ціни для населення в рамках ПСО. Також такий рівень дозволяє "Енергоатому" погашати борги", - каже Тарасюк. відео дня

Він сподівається, що у майбутньому Україна перейде на лібералізований ринок електроенергії для населення. Це є мрією українського регулятора.

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Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, побутовим споживачам електрики можуть виставити рахунок за комерційним тарифом, якщо вони використовують світло для комерційних потреб і не уклали при цьому відповідний договір.

Раніше стало відомо, що в Україні всерйоз зросли ціни на послуги житлово-комунального господарства (загальне подорожчання з червня 2022 року по червень 2023 року склало 15,2%). Водночас найбільше збільшилися розцінки на електрику - відразу на 69,7%.

Напередодні повідомлялося, що в Україні через кінець опалювального сезону (з 16 жовтня по 15 квітня) субсидії на послуги ЖКГ будуть меншими, оскільки призначалися ще задовго до дня його завершення.

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