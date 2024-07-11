Цифри у квитанціях скачуть гігантськими стрибками: як в Україні подорожчала комуналка

В Україні всерйоз зросли ціни на послуги житлово-комунального господарства (загальне подорожчання з червня 2022 року по червень 2023 року склало 15,2%). Водночас найбільше збільшилися розцінки на електрику - відразу на 69,7%. Про це повідомляє Держстат.
На другому місці, за його даними, прибирання сміття - 17,1%. Замикають трійку лідерів утримання та ремонт житла, розцінки на які збільшилися на 12,6%.
Крім того подорожчали:
- послуги з управління багатоквартирними будинками - подорожчали на 2,4%;
- водопостачання - на 0,8%.
- Тарифи на газ поки що залишилися на колишньому рівні, а ось гаряча вода та опалення подешевшали - хоча і вкрай мінімально (на 0,2%).
- Як змінилися тарифи за місяць
- Відчутно зросли ціни на послуги ЖКГ і порівняно з травнем - на 11,9%. При цьому змінилися розцінки тільки на дві послуги:
- електроенергія подорожчала на 69,7%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками - на 0,3%.
Що таке житлово-комунальні послуги?
Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".
Мораторій на стягнення боргів за комуналку в Україні
Верховна Рада наприкінці липня 2022 року проголосувала законопроєкт №7531, яким передбачено заборону примусового стягнення боргів для певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги під час воєнного стану.
В Україні заборонили стягувати борги за комуналку в районах проведення військових дій або там, де окупація.
Пізніше Кабмін заборонив нараховувати пеню або штрафи в разі несвоєчасної або неповної оплати за комуналку в умовах воєнного стану.
"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Відтак, уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - наголосили в Кабміні.
А 8 січня 2024 року стало відомо, що Кабмін скасував вищевказаний мораторій.
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