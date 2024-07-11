Цифри у квитанціях скачуть гігантськими стрибками: як в Україні подорожчала комуналка

В Україні значно зросли ціни на послуги ЖКГ. Загальне подорожчання з червня 2022 року по червень 2023-го становило 15,2%, повідомляє Держстат.

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Тарифи на ЖКГ зросли: скільки потрібно платити за комуналку в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні всерйоз зросли ціни на послуги житлово-комунального господарства (загальне подорожчання з червня 2022 року по червень 2023 року склало 15,2%). Водночас найбільше збільшилися розцінки на електрику - відразу на 69,7%. Про це повідомляє Держстат.

На другому місці, за його даними, прибирання сміття - 17,1%. Замикають трійку лідерів утримання та ремонт житла, розцінки на які збільшилися на 12,6%.

Крім того подорожчали:

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послуги з управління багатоквартирними будинками - подорожчали на 2,4%;

водопостачання - на 0,8%.

Тарифи на газ поки що залишилися на колишньому рівні, а ось гаряча вода та опалення подешевшали - хоча і вкрай мінімально (на 0,2%).

Як змінилися тарифи за місяць

Відчутно зросли ціни на послуги ЖКГ і порівняно з травнем - на 11,9%. При цьому змінилися розцінки тільки на дві послуги:

електроенергія подорожчала на 69,7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками - на 0,3%.

Що таке житлово-комунальні послуги? Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

Мораторій на стягнення боргів за комуналку в Україні

Верховна Рада наприкінці липня 2022 року проголосувала законопроєкт №7531, яким передбачено заборону примусового стягнення боргів для певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги під час воєнного стану.

В Україні заборонили стягувати борги за комуналку в районах проведення військових дій або там, де окупація.

Пізніше Кабмін заборонив нараховувати пеню або штрафи в разі несвоєчасної або неповної оплати за комуналку в умовах воєнного стану.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Відтак, уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - наголосили в Кабміні.

А 8 січня 2024 року стало відомо, що Кабмін скасував вищевказаний мораторій.

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