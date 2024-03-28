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За що банки блокують рахунки українцям: що варто знати про це

Дмитро Відоменко
28 березня 2024, 13:56
В Україні банки блокують рахунки клієнтів через порушення правил фінансового моніторингу.
Приватбанк, деньги
За що банки блокують рахунки українцям? / колаж УНІАН

В Україні банки блокують рахунки клієнтів, якщо ті порушують правила фінансового моніторингу. Крім того, розірвати договір можуть, наприклад, якщо клієнти не пройшли ідентифікацію, повідомляє портал "Обозреватель".

Банки в цьому випадку посилаються на умови договору, а також закон про фінансовий моніторинг вивчив умови договору трьох найбільших українських банків.

Зазвичай у договорах вказують, що банк має право за власною ініціативою і письмово попередивши клієнта закрити рахунок, якщо:

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  • Рік не було жодних операцій (і немає залишку коштів на рахунку);
  • після смерті клієнта;
  • якщо клієнт порушив свої зобов'язання згідно з договором (наприклад, не актуалізував дані);
  • якщо співпраця може призвести до фінансових збитків, погіршення іміджу банку;
  • якщо клієнт обдурив банк (надав недостовірні дані);
  • якщо клієнт використовує рахунок не для власних потреб;
  • якщо діяльність клієнта суперечить законодавству;
  • за наявності підстав, передбачених законодавством з фінансового моніторингу;
  • у разі виникнення у банку підозри або виявлення ознак незаконних операцій з платіжним інструментом.

Як повідомляють у Нацбанку, окрема група причин є і у сфері фінансового моніторингу. Є порогові суми, після яких надання документів, що підтверджують походження коштів, обов'язкове (йдеться про 400 тисяч грн). Якщо це менша сума, то банки використовують ризикоорієнтований підхід. Ризиковими вважаються всі нетипові операції, операції з готівкою, криптовалютою, отримання виграшів від казино, перекази від PEP (публічних осіб, чиновників, представників влади) тощо.

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Проблеми в українців із ПриватБанком - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом із курсом долара у нього підвищувалися відсотки за кредитом. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на купівлю авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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