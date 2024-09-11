Виплати на паливо і будматеріали: хто з українців отримає грошову допомогу

Допомогу зможуть отримати українці у зв'язку з підготовкою до проходження осінньо-зимового періоду.

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Допомогу нададуть як і в грошовому еквіваленті, так і в дровах та брикетах / Колаж: Главред, фото: pixabay

Українці, що мешкають у сільських і напівсільських районах вздовж лінії зіткнення, або на прикордонних територіях, можуть отримати додаткову допомогу. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У партнерстві з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста відомство займається підготовкою вразливих верств населення до осінньо-зимового періоду. Цього року планується виділення:

Грошової допомоги у розмірі 25 тисяч гривень 14895 домогосподарствам;

11 тисяч тонн паливних брикетів 5457 домогосподарствам;

Дрів 1100 допомогосподарствам;

Також МКЧХ надасть грошову допомогу на облаштування житла 680 сім'ям та будівельні матеріали для оперативного ремонту житла 1300 домогосподарствам.

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Що таке Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) — міністерство, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій України та прилеглих до них територій, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), громадянам України, які перебувають на деокупованих територіях (ДОТ), на територіях, які тимчасово окуповані (ТОТ), українським біженцям за кордоном і насильно депортованим громадянам України, пише Вікіпедія.

Допомога та виплати українцям - що відомо

Раніше деякі громадяни України пенсійного віку могли претендувати на виплату додаткової тисячі гривень до пенсії. Стосується це тих, у кого погіршений стан здоров'я.

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українцям припинять компенсувати витрати на розміщення переселенців у їхніх будинках. Це станеться у зв'язку з тим, що проєкт "Прихисток" припиняє свою роботу.

Напередодні повідомлялося, що пенсії в Україні можуть зростати завдяки індексації, перерахункам і нарахуванню додаткових виплат. У вересні деяким пенсіонерам підвищать виплати через нарахування доплат за віком.

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