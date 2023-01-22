Потрібно буде економити: ціни на хліб в Україні різко підвищать

Експерти також прогнозують зниження врожайності в 2023 році.

Ціни на хліб / pixabay

Ціни на хліб в Україні можуть злетіти вже найближчим часом. У 2023 році прогнозується зростання вартості сільськогосподарської продукції.

Як зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, через зміну посівних площ очікується, що структура врожаю 2023 року суттєво відрізнятиметься від минулих показників.

"За попередніми оцінками, посівні площі під зерновими культурами у 2023 році становитимуть 8,7 мільйона гектарів, що на 22% менше показника 2022 року. При цьому посівні площі під олійними прогнозуються на рівні 9,7 мільйона гектарів, що на 32% перевищує показник 2022 року", - зазначила Литвин, пише Апостроф.

Експерти також прогнозують зниження врожайності в 2023 році через те, що фермери змушені економити і вносити на 50-60% менше добрив.

"У підсумку прогнозується, що загальний урожай зерна в 2023 році може скласти 34 мільйони тонн, що на 37% менше показника 2022 року. Олійних культур очікується 19,3 мільйона тонн – на 13% більше показника 2022 року", – продовжила Литвин.

Литвин зазначає, що у 2023 році можливе зростання вартості сільськогосподарської продукції.

Кінцеву ціну фахівцям складно прогнозувати, оскільки вона залежить від декількох факторів. Зокрема, на вартість продукції впливатимуть логістичні проблеми.

Що буде з ціною на хліб

Через обмеження енергопостачання борошномели не можуть організувати процеси підготовки і помелу зерна, а також виробництва борошна.

Сировина дорожчає, як і собівартість виробництва борошна через використання генераторів. Все це позначається на кінцевій вартості хліба і обсягах виробництва.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Раніше експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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