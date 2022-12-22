Сенат затвердив бюджет США: що важливо для України

На наступний рік США приймуть рекордний оборонний бюджет, він складе 858 млрд доларів.

Сенат США / pixabay

Сенат США затвердив федеральний бюджет на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів, в який включені 44 млрд доларів для підтримки України і союзників по НАТО.

Як повідомляє CNN, загальний обсяг фінансування перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році.

Лідери Сенату і Палати представників планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис до кінця тижня.

Повідомляється, що демократи і республіканці сперечалися між собою, скільки грошей слід виділяти на військові і невійськові програми.

Так, на наступний рік США приймуть рекордний оборонний бюджет, він складе 858 млрд доларів, що перевищує торішній, сума якого 740 млрд доларів.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня поїхав з візитом до США. Український гарант вирушив у першу міжнародну поїздку з моменту повномасштабного нападу Росії. Він провів зустріч з Президентом Штатів Джо Байденом, американськими високопосадовцями та виступив у Конгресі.

В ході спільної пресконференції Байден заявив, що Україні передається батарея ЗРК Patriot. Крім того, за його словами, 50 держав відправлять Києву більше 2 тисяч танків, іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів і більше 50 MLRS.

Президента України Володимира Зеленського під час його виступу в Конгресі США парламентарії вітали стоячи і оплесками.

Зеленський закликав Штати посилити військову підтримку України І сказав, що битва за Бахмут на Донеччині визначить, як розвиватимуться події надалі. Крім того, Зеленський зазначив, що Київ не просить Вашингтон відправляти своїх солдатів на війну РФ проти України.

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