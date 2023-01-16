"Він хоче, щоб українці страждали": військовий з Ізраїлю пояснив ключову помилку Путіна

Путін сподівається, що українці не витримають і примусять владу до переговорів, вважає Віктор Верцнер.

Військовий з Ізраїлю пояснив ключову помилку Путіна / скріншот

Володимир Путін дійсно вважає українців і росіян своєрідним єдиним народом, але робить все, щоб український народ страждав.

Військовий експерт, майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер вважає це головною помилкою російського диктатора, передає FREEДОМ.

"Він хоче, щоб люди мерзли. Він хоче, щоб люди страждали, щоб діти перебували при низькій температурі взимку. Виходить результат абсолютно зворотний: народ, навпаки, згуртовується, виникають ще більш радикальні антиросійські настрої в українському суспільстві. Тобто це працює проти нього ... ключова помилка Путіна саме в тому, що він дійсно вважає українців і росіян своєрідним єдиним народом. Але це різні народи. І менталітет абсолютно різний. Українці набагато більш волелюбний народ. Цього Путін досі не зрозумів", - заявив Верцнер.

За словами експерта, мета масованих ракетних ударів РФ по Україні ясна: Путін сподівається, що українці не витримають і примусять владу до переговорів. Однак ефект виходить зворотним.

Ракетний удар по Дніпру 14 Січня

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові потрапили в Багатоквартирний будинок у Дніпрі.

Будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

В результаті попадання російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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