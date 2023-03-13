Кабмін запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на пів мільярда гривень

Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем запропонував Верховній Раді збільшити видатки бюджету на 537 млрд, більшість з цих грошей — спрямують на оборону.

Денис Шмигаль / Колаж фото УНІАН

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

"Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково направити на сектор безпеки і оборони і ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності і зупинці російської агресії", — заявив чиновник.

За словами, завдяки допомозі міжнародних партнерів Україна знайшла додаткові гроші для підтримки ЗСУ. У законопроєкті ці кошти пропонують спрямувати на виплати військовослужбовцям, закупівлю військової/спеціальної техніки та обладнання. Шмигаль зазначив, що уряд розраховує на підтримку українського парламенту.

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Народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook перерахувала джерела покриття додаткових витрат:

419,3 млрд грн - збільшення дефіциту держбюджету (внутрішні та зовнішні запозичення);

60,7 млрд грн - збільшення доходів держбюджету (за рахунок збільшення надходжень ПДФО, ПДВ з вироблених товарів і частини чистого податку держбанків;

50,3 млрд грн - скорочення витрат на обслуговування держборгу;

6,9 млрд грн - зменшення видатків на забезпечення державних гарантій.

Підвищення зарплат військовим

З 1 лютого військовослужбовцям повинні збільшити розмір місячної зарплати, щоб мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менше 20 100 гривень.

Для осіб рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції - на рівні не менше 17 тисяч гривень.

Порядок виплат грошової винагороди змінився з 1 лютого 2023 року.

Таке рішення в спільній заяві військових аргументують необхідністю оптимізувати витрати держбюджету і встановленням справедливої фінансової нагороди для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях.

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