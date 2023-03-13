Кабмін запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на пів мільярда гривень

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
"Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково направити на сектор безпеки і оборони і ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності і зупинці російської агресії", — заявив чиновник.
За словами, завдяки допомозі міжнародних партнерів Україна знайшла додаткові гроші для підтримки ЗСУ. У законопроєкті ці кошти пропонують спрямувати на виплати військовослужбовцям, закупівлю військової/спеціальної техніки та обладнання. Шмигаль зазначив, що уряд розраховує на підтримку українського парламенту.
Народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook перерахувала джерела покриття додаткових витрат:
419,3 млрд грн - збільшення дефіциту держбюджету (внутрішні та зовнішні запозичення);
60,7 млрд грн - збільшення доходів держбюджету (за рахунок збільшення надходжень ПДФО, ПДВ з вироблених товарів і частини чистого податку держбанків;
50,3 млрд грн - скорочення витрат на обслуговування держборгу;
6,9 млрд грн - зменшення видатків на забезпечення державних гарантій.
Підвищення зарплат військовим
З 1 лютого військовослужбовцям повинні збільшити розмір місячної зарплати, щоб мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менше 20 100 гривень.
Для осіб рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції - на рівні не менше 17 тисяч гривень.
Порядок виплат грошової винагороди змінився з 1 лютого 2023 року.
Таке рішення в спільній заяві військових аргументують необхідністю оптимізувати витрати держбюджету і встановленням справедливої фінансової нагороди для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях.
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