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В Україні зросте середня зарплата: економіст вказав на важливий нюанс

Анна Косик
14 травня 2025, 15:20
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Попри зростання середньої зарплати багато українців велику її частину все ще витрачають на харчування.
деньги
Середня зарплата в Україні буде зростати і надалі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав економіст:

  • В Україні зросте середня зарплата
  • Середня зарплата українців в різних сферах відрізняється
  • Українці витрачають майже половину свого бюджету на продукти харчування

У березні в Україні підвищили середню зарплату до 19430 гривень і вона зростатиме й надалі. Про це в чаті на Главреді розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, середньорічна заробітна плата, закладена до державного бюджету на 2025 рік, становить 24 тисячі гривень, але навіть при такому підвищенні наразі складно сказати, чи встигатиме вона за зростанням інфляції.

"Ми не знаємо, якою буде інфляція наприкінці року. Якщо 10%, то встигає, адже у нас на початку року середня заробітна плата становила трохи більше 20 тисяч гривень", - пояснив економіст.

Дивіться відео про те, на які продукти харчування ціни в Україні стають захмарними:

Пендзин також описав що зараз відбувається на українському ринку праці. За його словами, в Україні є величезний дефіцит робочих спеціальностей, таких як верстальник, інженер, конструктор та інші. При цьому ринок переповнений юристами, економістами та журналістами, які шукають роботу.

"А ще з огляду на те, що зараз USAID припинив фінансування українських незалежних ЗМІ, величезна кількість журналістів опинилися на вулиці без роботи. І я щось не помітив, що вони побігли перекваліфікуватися на працівників робітничих спеціальностей. Усі чекають, що щось зміниться, і з'явиться купа додаткової роботи", - зауважив він.

Тому середня заробітна плата сьогодні як середня температура по палаті: у когось 40, а у когось – 36,6. У працівників робітничих спеціальностей сьогодні зарплата європейського рівня.

"Але загалом так, 2025 року середня зарплата має підвищитися до 24 тисяч гривень, а це приблизно 520-530 доларів. Це набагато менше, ніж у Польщі, де вона становить приблизно 1400 доларів. При цьому вартість продовольчого кошика в Україні та Польщі приблизно однакова. Цікавий приклад. Середньостатистична сім'я у Польщі на продукти витрачає 18% свого сімейного бюджету, а середньостатистична родина в Україні – 46%. Ось вам співвідношення доходів та цін", - підсумував економіст.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ПФУ повідомили у березні про підвищення в Україні середнього розміру заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається в розрахунок пенсії. Вона становить 19 430 гривень.

Раніше також повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонується підвищити мінімальну зарплату до рівня майже 11 тисяч, а саме 10 тисяч і 800 гривень вже з 1 липня 2025 року. Однак народний депутат Ярослав Железняк вважає, що цей документ навряд чи зможе пройти далі, адже він не враховує необхідність внесення змін до бюджету 2025 року, який вже затверджений.

Напередодні стало відомо, що заробітні плати українських чиновників значно перевищують середній рівень по країні, хоча темпи їхнього зростання залишаються помірними. У березні 2025 року середня зарплата співробітників центральних органів державної влади становила 54,2 тисячі гривень.

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Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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