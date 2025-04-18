В Україні можуть підвищити зарплати вчителям: міністр назвав умову

Освітня субвенція має отримати мінімум 200 мільярдів додаткового фінансування.

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Вчителям першим піднімуть заробітні плати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лісовий:

Рішення про збільшення зарплат приймуть з урахуванням фінансових можливостей

У цьому році виділили додаткові 12 мільярдів для підвищення зарплати вчителям

Рішення щодо збільшення оплати праці вчителям уряд України може прийняти лише враховуючи фінансові можливості бюджету. Наразі стратегія додаткового фінансування на освітню субвенцію передбачає виділення мінімум 200 мільярдів доларів.

Про це під час години запитань до уряду заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Він наголосив, що 12 мільярдів гривень, які вдалося знайти цього року для додання заробітної плати вчителям вже є великим кроком вперед.

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Щодо нової стратегії фінансування Лісовий зауважив, що наразі в України немає 200 мільярдів гривень.

"Коли буде можливість знайти ці кошти, безумовно, вчителі будуть першими, кому буде піднята заробітна плата", - додав він.

Зарплати в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ.

Напередодні стало відомо, що в Україні медичним працівникам, які надають екстрену і спеціалізовану медичну допомогу на прифронтових територіях і в зоні бойових дій, збільшать мінімальну зарплату.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що педагоги Олександрійської громади (Кіровоградська область) отримуватимуть щомісячну доплату в дві тисячі гривень.

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Хто такий Оксен Лісовий? Оксен Лісовий — український учитель, організатор освіти, член ДФТГ, доцент (2015). Міністр освіти і науки України (від 21 березня 2023), Директор Національного центру "Мала академія наук України" (2010—2023). Заслужений працівник освіти України (2021). Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2012), пише Вікіпедія.

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