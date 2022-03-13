В Україні заборонили експорт критично важливих продуктів: всі подробиці

яйця / УНІАН

На час воєнного стану в Україні уряд заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів.

Як заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль у своєму зверненні 12 березня, мова йде про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор і т. д.

"В даний час баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми повинні думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка повинна вже скоро стартувати там, де це можливо", - зазначив він.

Сьогодні, 12 березня, вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям надаватимуться державні гарантії на 80% від суми залучених ними кредитів.

"Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної і бути впевненими, що в разі втрати врожаю вони не збанкрутують", - підсумував прем'єр.

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Нагадаємо, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.

Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу.

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