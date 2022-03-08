Російського священника судитимуть за проповідь проти війни

Російського священика судитимуть за проповідь проти війни / ua.depositphotos.com

У Росії після недільної проповіді в селі Карабаново Костромської області поліцейські затримали настоятеля церкви Воскресіння Христового Іоанна Бурдіна. На священнослужителя склали протокол за антивоєнну проповідь і розміщення на сайті приходу звернення до росіян, в якому висвітлювалася дана позиція.

Як повідомляє "Медіазон", священника звинуватили в тому, що він, "перебуваючи в громадському місці в приміщенні храму Воскресіння Христового під час проведеної ним релігійної служби в присутності близько 10 парафіян вчинив публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил РФ, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення президента РФ і постанови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ".

Видання пише, що на сайті приходу і в соціальних мережах були розміщені пости із закликами припинити війну такого змісту:

"Брати і сестри! Рано вранці 24 лютого російські війська напали на Україну. Йдуть обстріли Києва, Одеси, Харкова, Маріуполя та інших українських міст. Російські солдати вбивають своїх братів і сестер у Христі. Ми, християни, не сміємо залишатися осторонь, коли брат вбиває брата, християнин християнина. Не будемо повторювати злочинів тих, хто вітав дії Гітлера 1 вересня 1939. Ми не можемо сором'язливо прикривати очі і називати чорне білим, зло - добром, говорити, що і Авель, мабуть, був неправий, провокуючи свого старшого брата. Кров жителів України залишиться на руках не тільки правителів РФ і солдатів, які виконують цей наказ. Їх кров - на руках кожного з нас, які схвалили цю війну або просто промовчали".

Однак після затримання і складання протоколу священик змушений був видалити цю публікацію.

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"Виконуючи вимоги раптово прийнятого закону... ми змушені видалити з нашого парафіяльного сайту звернення про неприпустимість пролиття крові", - сказано в останньому повідомленні на сайті.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про побиття українських журналістів помічниками священика Києво-Печерської Лаври. Одного з представників духовенства запитали про війну.

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