Українців здивували новим тарифом на газ: хто і коли зможе заощадити

В Україні змінили тарифи на газ / УНІАН

Ціни на газ знижено вдвічі для споживачів, які потрапляють до категорії постачальника останньої надії (ПОН).

Така категорія громадян оплачуватиме газовий тариф у розмірі 7,96 гривень за один кубометр блакитного палива, йдеться в повідомлення прес-служби Кабінету Міністрів.

У повідомленні наголошується, що домогосподарств, що потрапляють під категорію ПОН, в Україні налічується близько 600 тисяч.

Новий тариф ПОН: у Кабміні назвали терміни

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, знижений тариф для клієнтів ПОН діятиме до кінця листопада 2021 року.

Отмемечается, що за цей час цієї категорії споживачів потрібно буде знайти собі Постачальника. У такому випадку ціна для них залишиться незмінною протягом наступних кількох місяців.

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Додамо, що в Україні постачальником останньої надії є НАК Нафтогаз України.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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