Існують два фактори: експерт розповів, що буде з цінами на бензин в Україні

Що сказав Ігнатьєв:
- Ціни на пальне в Україні не зростатимуть
- Україна налагодила постачання пального з-за кордону
Україні частково вдалося відновити власне виробництво пального, що позитивно відобразиться на цінах на АЗС. Про це в етері Еспресо заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.
За його словами, Україна також налагодила ланцюги постачання пального з-за кордону, відповідно до чого пальне вже до нас надходить з біоспиртом.
Ці два фактори впливають на те, що за прогнозом Ігнатьєва, на паливному ринку не має бути у найближчий час різких скачків цін на бензин.
При цьому, не прогнозується жодних суттєвих змін у вартості бензину, як українського виробництва, так і імпортного.
Ціни на бензин в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що минулого тижня на паливному ринку України відбувся стрибок цін, пов'язаний із загостренням ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на нафтові котирування.
Напередодні повідомлялося, що експерт ринку пального Сергій Куюн заявив про те, що ніякого підвищення цін на бензин після такого нововведення, як 5%-ий вміст біоетанолу, не відбудеться.
Раніше стало відомо, що український ринок пального готується до поступової деескалації торгової війни між США та Китаєм, що може вплинути на вартість нафти і, відповідно, на ціни на АЗС України.
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Хто такий Станіслав Ігнатьєв?
Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.
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