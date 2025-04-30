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Український ринок пального готується до змін: що буде з цінами на АЗС

Анна Косик
30 квітня 2025, 15:28
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На ціни на українських заправках впливатиме ситуація на світовому ринку.
Український ринок пального готується до змін: що буде з цінами на АЗС
У найближчий час очікується стабільна ситуація на ринку пального / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Що сказав Льоушкін:

  • Зі зміною цін на нафту у світі, в Україні може зрости вартість бензину
  • На найближчий тиждень не прогнозується різких змін на ринку пального

Український ринок пального готується до поступової деескалації торгової війни між США та Китаєм, що може вплинути на вартість нафти і, відповідно, на ціни на АЗС України.

Про це delo.ua розповів засновник групи Прайм Дмитро Льоушкін. За його словами, ціна на нафту марки Brent може повернутися на рівень 70 доларів/барель.

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У такому випадку вартість бензину на українських АЗС почне зростати. Прогнозується підвищення цін приблизно на одну гривню за літр.

Однак, якщо говорити про ситуацію, яка чекає на український ринок у найближчий час, то Льоушкін переконаний, що на заправках ціни залишаться стабільними.

А все тому, що з одного боку наразі передумов для подорожчання бензину немає, а з іншого - мережі утримаються і від зниження цін, "враховуючи можливе зростання цін на нафту".

Український ринок пального готується до змін: що буде з цінами на АЗС
Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами співвласника мережі АЗС UPG Володимира Петренка, якщо Україна та країна-агресорка Росія встановлять перемир'я у Чорному морі, ціни ринку імпорту пального обваляться і тоді ціна на пальне знизиться на 2-3 гривні за літр.

Раніше повідомлялося, що з 1 травня на усіх АЗС в Україні бензин будуть розбавляти біоетанолом, однак мова йде мова про підвищення вартості бензину. Справа в тому, що додавання біоетанолу ніяк не впливає на формування цін.

Напередодні стало відомо, що у випадку, якщо вартість нафти Brent залишиться на рівні 65 дол./барель до кінця квітня, у травні можливе ще більш відчутне здешевлення бензину – до 3 грн/л.

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Хто такий Дмитро Льоушкін?

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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