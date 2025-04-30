Водіїв штрафуватимуть за червоні фари: у поліції попередили українців

Поліцейські вже оштрафували водія за порушення важливого правила дорожнього руху.

https://glavred.net/economics/voditeley-budut-shtrafovat-za-krasnye-fary-v-policii-predupredili-ukraincev-10660592.html Посилання скопійоване

Червоні покажчики повороту влетять водіям у копійку / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що повідомили в поліції:

Українців штрафуватимуть за фари, що не відповідають певним вимогам

Порушників чекає адміністративна відповідальність

Водіїв можуть оштрафувати більш як на 300 гривень

Українців, які їздять на автомобілі з зовнішніми світловими приладами, які не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу, будуть штрафувати. Про це повідомили у патрульній поліції Київської області.

Згідно зі пп. 31.4.3.а ПДР України, якщо кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу - експлуатацію такого транспортного засобу заборонено.

відео дня

У поліції розповіли, що нещодавно на вулиці Магістральній у Боярці зупинили порушника цього пункту правил дорожнього руху. Водій встановив на автомобілі задні покажчики повороту червоного, а не жовтого кольору, за що отримав штраф у розмірі 340 гривень.

"Патрульні зупинили це авто та винесли на керманича постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів) КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що автомобілі з США можуть обернутися для українських водіїв неочікуваними проблемами — від штрафів до серйозніших санкцій, таких як арешт або тимчасова втрата водійського посвідчення.

Раніше повідомлялося, що українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, що створює їх транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

Напередодні стало відомо, що у 2025 році законодавство України не зазнало кардинальних змін у сфері Правил дорожнього руху чи системи штрафів, але з початком травня посилюється відповідальність за перевищення швидкості.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред