Ціни нижчі, ніж в Польщі: скільки українські водії платитимуть за заряджання авто

Тарифи на публічних електрозарядних станціях в Україні різняться.

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В Україні дешевше заряджати авто на ЕЗС, ніж заправляти його на АЗС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У квітні українські водії можуть зарядити електрокар за ту ж ціну, що й в березні

У Польщі заряджати електрокар дорожче, ніж в Україні

В Україні вартість заряджання електрокарів у квітні залишилася на тому ж рівні, що і в березні. Водночас у Польщі цінова політика більш складна і ціни там "повзуть" вгору.

Про це йдеться у дослідженні Інституту досліджень авторинку. Тарифи на публічних електрозарядних станціях (ЕЗС) в Україні різняться залежно від розташування: придорожні швидкісні станції, як правило, коштують дорожче, а от зарядки біля торгових центрів або готелів доступніші.

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Середня ціна за 1 кВт-год у квітні 2025 року:

АС-порт (звичайне заряджання): 14,89 грн

DC-порт (швидке заряджання): 17,40 грн

При середньому споживанні електромобілем 20 кВт-год на 100 км, така поїздка обійдеться в близько 360 грн. Для порівняння, автомобіль на газобалонному обладнанні витратить приблизно 450 грн за ті ж 100 км пробігу.

Водночас у Польщі вартість заряджання залежить не лише від обсягу спожитої енергії, а й від типу підписки, клубних карток, акцій, а також локації станції. Таким чином середня ціна у сусідній країні цього місяця складає:

АС-порт (звичайне заряджання): від 16 до 21 грн

DC-порт (швидке заряджання): від 22 до 33 грн

Витрати водіїв в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що для власників автомобілів на паливі є позитивні новини. Справа в тому, що на автозаправних станціях ціни на пальне продовжують знижуватися.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями суттєвих змін вартості бензину не очікується. Здорожчання нафти через геополітичні фактори, зокрема тиск США на Іран і Венесуелу, стримує зниження цін.

Але після введення тарифів Дональдом Трампом у світі ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021. Нещодавно стало відомо - якщо ж така тенденція буде спостерігатися й надалі, то в Україні вже наступного тижня знизяться ціни на пальне.

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Що таке Інститут досліджень авторинку? Інститут досліджень авторинку - організація створена у 2020 році, як результат співпраці кращих експертів та практиків автомобільної сфери, об’єднаних навколо ідеї формування цивілізованого авторинку, йдеться на сайті.

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