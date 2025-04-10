Ціни нижчі, ніж в Польщі: скільки українські водії платитимуть за заряджання авто

Головні тези:
- У квітні українські водії можуть зарядити електрокар за ту ж ціну, що й в березні
- У Польщі заряджати електрокар дорожче, ніж в Україні
В Україні вартість заряджання електрокарів у квітні залишилася на тому ж рівні, що і в березні. Водночас у Польщі цінова політика більш складна і ціни там "повзуть" вгору.
Про це йдеться у дослідженні Інституту досліджень авторинку. Тарифи на публічних електрозарядних станціях (ЕЗС) в Україні різняться залежно від розташування: придорожні швидкісні станції, як правило, коштують дорожче, а от зарядки біля торгових центрів або готелів доступніші.
Середня ціна за 1 кВт-год у квітні 2025 року:
- АС-порт (звичайне заряджання): 14,89 грн
- DC-порт (швидке заряджання): 17,40 грн
При середньому споживанні електромобілем 20 кВт-год на 100 км, така поїздка обійдеться в близько 360 грн. Для порівняння, автомобіль на газобалонному обладнанні витратить приблизно 450 грн за ті ж 100 км пробігу.
Водночас у Польщі вартість заряджання залежить не лише від обсягу спожитої енергії, а й від типу підписки, клубних карток, акцій, а також локації станції. Таким чином середня ціна у сусідній країні цього місяця складає:
- АС-порт (звичайне заряджання): від 16 до 21 грн
- DC-порт (швидке заряджання): від 22 до 33 грн
Витрати водіїв в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що для власників автомобілів на паливі є позитивні новини. Справа в тому, що на автозаправних станціях ціни на пальне продовжують знижуватися.
Раніше повідомлялося, що найближчими днями суттєвих змін вартості бензину не очікується. Здорожчання нафти через геополітичні фактори, зокрема тиск США на Іран і Венесуелу, стримує зниження цін.
Але після введення тарифів Дональдом Трампом у світі ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021. Нещодавно стало відомо - якщо ж така тенденція буде спостерігатися й надалі, то в Україні вже наступного тижня знизяться ціни на пальне.
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Що таке Інститут досліджень авторинку?
Інститут досліджень авторинку - організація створена у 2020 році, як результат співпраці кращих експертів та практиків автомобільної сфери, об’єднаних навколо ідеї формування цивілізованого авторинку, йдеться на сайті.
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