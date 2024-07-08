В Україні зростуть тарифи на воду: яких міст торкнеться і скільки доведеться платити

За червень-липень вартість води збільшилася в десятках населених пунктів.

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Тарифи на воду в Україні зростуть у низці міст / Колаж Главред, фото pixabay, УНІАН

У деяких міста України можуть підвищитися тарифи на воду. Подорожчання торкнеться маленьких населених пунктів, оскільки що менше споживачів, то більша частка кожного жителя в постійних витратах (на заробітні плати, утримання мереж, ремонтні роботи). Крім того, у невеликих містах міська влада стежить за тим, щоб тариф був економічно аргументований.

Як пише видання Obozrevatel, за червень-липень вартість води збільшилася в десятках населених пунктів. Наприклад, у Славуті Хмельницької області тариф на воду (разом із водовідведенням) планують збільшити на 26,3%: з 61,8 до 78,05 грн за кубометр.

У Коцюбинському Київської області кубометр води може подорожчати на 69,5% - з 35,86 до 60,8 грн.

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У Покровську Дніпропетровської області кубометр води в липні подорожчає з 36,8 до 130,68 грн (на 255%).

У Чернівцях із червня тариф на воду збільшився з 27,91 до 44,3 грн за кубометр. Або на 58,7%.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нового підвищення тарифів на електроенергію в Україні найближчим часом не планується, а нещодавно встановлений тариф у 4,32 гривні за кіловат залишається зафіксованим до 30 квітня 2025 року. У разі ж нових руйнувань через обстріли країни-агресора РФ енергетичної інфраструктури ремонт здійснюватиметься за рахунок інших джерел - переважно міжнародної фінансової допомоги. Про це заявив керівник Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляд) України Руслан Слободян.

Подорожчання електроенергії в Україні може стати не єдиним підвищенням тарифів. Як заявив нардеп і перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко, зрости можуть тарифи на холодну воду. Водоканали по всій країні хочуть, щоб для населення піднявся тариф на холодну воду на 25-30%. За його словами, вони вимагають цього вже два роки.

Хто такий Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

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