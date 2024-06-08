В Україні хочуть підняти тариф на воду: на скільки він подорожчає

Нардеп зазначив, що водоканали по всій країні нібито перебувають у катастрофічній ситуації.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-hotyat-podnyat-tarif-na-vodu-na-skolko-on-podorozhaet-10571387.html Посилання скопійоване

В Україні можуть підвищити тариф на воду / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні підвищили тариф на електроенергію. Однак це може стати не єдиним підвищенням. Про це заявив нардеп та перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко, повідомляє УНІАН.

За його даними, зрости можуть тарифи на холодну воду. Водоканали по всій країні хочуть, щоб для населення піднявся тариф на холодну воду на 25-30%. Вони вимагають цього вже два роки, стверджує Кучеренко.

"Рвуться в бій водоканали, вони вимагають підвищення тарифу. Я думаю, це в першу чергу. Водоканали волають, що вони в катастрофічному стані, і мораторію (заборони на підвищення цін (тарифів) на ринку – Главред) на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду", – сказав він. відео дня

Хто такий Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

Підвищення тарифів в Україні - які будуть тарифи з 1 червня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку літа в Україні не очікується дефіциту палива, зокрема бензину, і відповідного підвищення цін. Про це повідомив Олександр Хмелевський в ексклюзивному коментарі "Главреду".

З 1 червня 2024 року тариф на газ в Україні залишиться незмінним. Постачальники газу вирішили продовжити діючі ціни. У "Нафтогазу України" 1 кубометр газу коштуватиме 7,96 грн.

За даними Держкомстату, за минулий рік, з квітня 2023 по квітень 2024, ціни на комунальні послуги в Україні зросли загалом на 12,9%. Зокрема, вартість електроенергії підвищилася на 69,7%, тоді як ціни на деякі послуги ЖКГ залишилися незмінними. Тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками зріс на 5,1%, утримання та ремонт житла подорожчали на 3,2%, а прибирання сміття — на 1,6%.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред