Більше 8 тисяч гривень: коли українцям чекати підвищення мінімальної зарплати

В НБУ припустили, чи можливе підвищення мінімальної зарплати наступного року.

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Коли можливе підвищення мінімальної зарплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В НБУ допускають підвищення мінімальної зарплати

Вона може зрости у 2026 році з 8000 гривень до 8370 гривень

Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.

Зокрема, очікується, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.

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Варто зауважити, що Кабінет міністрів в червні 2024 року затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, у який пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на ці роки.

Згідно з документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

Підвищення зарплат - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що рішення щодо збільшення оплати праці вчителям уряд України може прийняти лише враховуючи фінансові можливості бюджету. Наразі стратегія додаткового фінансування на освітню субвенцію передбачає виділення мінімум 200 мільярдів доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що упродовж року мінімальна заробітна плата в Україні не змінюватиметься.

Водночас, народний депутат Богдан Кицак заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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