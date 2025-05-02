Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українським чиновникам платять понад 300 тисяч грн: хто отримує по максимуму

Олексій Тесля
2 травня 2025, 14:18
97
Найвищі зарплати зафіксовано в Національному агентстві із запобігання корупції.

Українським чиновникам платять понад 300 тисяч грн: хто отримує по максимуму
Відомі зарплати українських чиновників / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Середня з\п співробітників центральних органів державної влади становила 54,2 тисячі грн.
  • У центральних держорганах у березні отримували зарплату 21 890 співробітників

Заробітні плати українських чиновників значно перевищують середній рівень по країні, хоча темпи їхнього зростання залишаються помірними.

відео дня

У березні 2025 року середня зарплата співробітників центральних органів державної влади становила 54,2 тисячі грн. Це на 15,6% більше, ніж у березні 2024 року, коли показник був на рівні 46,9 тисячі грн., ідеться в матеріалах Міністерства фінансів.

Загалом у центральних держорганах у березні отримували зарплату 21 890 співробітників.

Найвищі зарплати зафіксовано в Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК), де середній дохід становив 115,9 тисячі грн. за штату в 348 осіб.

Друге місце посідає Національна комісія, що регулює енергетику і комунальні послуги (НКРЕКП), з чисельністю 529 працівників.

Слідом ідуть Апарат Верховної Ради - середня зарплата 81,5 тисячі грн. у 832 співробітників, і Антимонопольний комітет - 81,2 тисячі грн. при 266 працівниках.

Середній дохід керівників відомств ще вищий - 124,1 тисячі грн.

Серед 500 топ-менеджерів найвищі зарплати отримали:

  • у НКРЕКП - 305,4 тисячі грн. (7 осіб);
  • у Державній службі експортного контролю - 296,1 тисячі грн. (2 особи);
  • у НАЗК - 276,3 тисячі грн. (5 керівників).

Зарплати в Україні - останні новини за темою

Раніше Главред писав, що підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні можуть підвищити зарплати. Освітня субвенція повинна отримати мінімум 200 мільярдів додаткового фінансування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні "різко" підвищилася середня зарплата. У ПФУ затвердили показник середньої заробітної плати.

Читайте також:

Що відомо про НАЗК?

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Створення Національного агентства було передбачене Законом України "Про запобігання корупції", прийнятим 14 жовтня 2014 року. Закон уведений у дію з 26 квітня 2015 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог Європейського Союзу для безвізового режиму з Україною, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зарплати підвищення зарплат
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Він говорить про це прямо": експерт розповів, як Трамп використає Україну проти РФ

"Він говорить про це прямо": експерт розповів, як Трамп використає Україну проти РФ

15:38Політика
ЄС і США домовилися про потужний удар по РФ за зрив мирних переговорів - ЗМІ

ЄС і США домовилися про потужний удар по РФ за зрив мирних переговорів - ЗМІ

14:24Війна
Замах на Стерненка: стали відомі деталі про нападницю

Замах на Стерненка: стали відомі деталі про нападницю

14:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що насправді означає радянська зірка - історик розкрив жахливу правду

Що насправді означає радянська зірка - історик розкрив жахливу правду

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із чоловіком у кафе за 21 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із чоловіком у кафе за 21 сек

США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

Амурчик влучить прямо в серце: ТОП-3 знаки, яким пощастить у коханні в травні

Амурчик влучить прямо в серце: ТОП-3 знаки, яким пощастить у коханні в травні

Останні новини

15:39

Щури та миші розбіжаться і зникнуть назавжди, якщо залишити для них один продукт

15:38

"Він говорить про це прямо": експерт розповів, як Трамп використає Україну проти РФВідео

15:36

Лише генії знайдуть усі 3 відмінності за 15 секунд: супер-цікава головоломка

15:30

"Кінні патрулі повертаються": поліція посилить контроль на набережних і в парках

15:25

Українцям назвали тарифи на газ: хто заплатить більше в травні

Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днівТрамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днів
15:24

Олександр Педан і Дар’я Петрожицька зіграли у настільну гру з ветеранами

15:12

Знаки, яким щастить завжди і в усьому: астрологи назвали ТОП-4 щасливчика

14:54

Чи можна пропускати передачі під час перемикання: загадка для багатьох водіївВідео

14:54

Радянський апарат неконтрольовано впаде на Землю: експерт заявив про небезпеку

Реклама
14:54

Скільки часу треба вітатися "Христос Воскрес": священик назвав точний термін

14:45

Чим відрізняються 2 чоловіки: від такої загадки голова буде йти обертом

14:37

Водіїв України серйозно покарають за фари: як не потрапити на штраф

14:24

ЄС і США домовилися про потужний удар по РФ за зрив мирних переговорів - ЗМІ

14:24

Замах на Стерненка: стали відомі деталі про нападницю

14:18

Українським чиновникам платять понад 300 тисяч грн: хто отримує по максимуму

14:12

Залишилися дружина та маленька донька: на фронті загинув відомий актор

13:56

Не поспішайте викидати: що можна зробити із старої зубної щіткиВідео

13:51

Існують два фактори: експерт розповів, що буде з цінами на бензин в Україні

13:45

Чим краще підживлювати помідори після висаджування: мінерали і народні методи

13:38

Коли правильно стерилізувати кішку: ветеринар назвав "золоті" правила, які варто знатиВідео

Реклама
13:15

Українцям можуть скасувати автоматичне нарахування субсидій: хто в зоні ризикуФото

13:13

"Дуже обмежуємося": вартість участі гурту Ziferblat у Євробаченні-2025

13:05

Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

12:59

Не можна згадувати старі образи: яке свято і день ангела 3 травня

12:56

Ринок здивував несподіваною тенденцією: в Україні зафіксовано валютний рекорд

12:22

Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ - ЦПД

12:16

Курс долара зріс: українці дізналися про зміни на міжбанку та в обмінниках

12:05

РФ може готувати вторгнення: Коваленко вказав на головну ознаку

11:55

ЗСУ відбили штурм і "віджали" ворожу техніку на ключовому напрямку - ССО

11:45

"Коли розлучають": Настя Каменських зробила заяву про шлюб із Потапом

11:19

Вдарять грозові дощі й заморозки -5: синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди

11:15

Залишилось 5 кілометрів до кордонів: експерт назвав нову мету Путіна на фронті

11:07

За розкрадання активів підприємства: у Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі"

10:54

Суперечить Трампу: Венс зробив невтішний прогноз про терміни завершення війни

10:47

Мовчунка Стоцька приголомшила схожістю своєї дочки з путіністом Кіркоровим

10:45

Чи можна на цвинтарі вітатися за руку: священник здивував відповіддюВідео

10:32

Цілі змінилися: CNN заявило, що Путін вже не хоче повного захоплення України

10:22

Китайський гороскоп на завтра 3 травня: Тиграм - плітки, Кроликам - стрес

10:17

Ненавидить: розкрилася правда про ставлення Меган Маркл до королівської сім'ї

10:04

США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

Реклама
09:59

РФ знадобляться 230 років і мільйони жертв для повного захоплення України - Forbes

09:36

2 найкращі способи, чим відмити іржу у ванній: від плям навіть сліду не залишитьсяВідео

09:26

Путін може відмовитися від окупованих територій: розкрито цікавий сценарій

09:24

Леся Нікітюк показалася з нареченим на тлі чуток про вагітність

09:13

Не придатні до польотів: США відправили в Україну списані F-16 - The War Zone

08:24

У Криму зафіксовано пожежі: дрони масово атакували аеродроми, перекрито міст

08:10

Путіну потрібна "двіжуха": чим небезпечні військові навчання Росії та Білорусі влітку 2025-гоПогляд

08:02

Онука Софії Ротару підкорила шанувальників новим знімком

07:50

Прибутків потрібно чекати 10 років: у Reuters сказали, що не так з угодою про надра

07:10

Де число 230 на картинці: загадка, яка підкориться тільки найрозумнішим

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти