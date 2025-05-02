Українським чиновникам платять понад 300 тисяч грн: хто отримує по максимуму

Найвищі зарплати зафіксовано в Національному агентстві із запобігання корупції.

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Відомі зарплати українських чиновників / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Середня з\п співробітників центральних органів державної влади становила 54,2 тисячі грн.

У центральних держорганах у березні отримували зарплату 21 890 співробітників

Заробітні плати українських чиновників значно перевищують середній рівень по країні, хоча темпи їхнього зростання залишаються помірними.

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У березні 2025 року середня зарплата співробітників центральних органів державної влади становила 54,2 тисячі грн. Це на 15,6% більше, ніж у березні 2024 року, коли показник був на рівні 46,9 тисячі грн., ідеться в матеріалах Міністерства фінансів.

Загалом у центральних держорганах у березні отримували зарплату 21 890 співробітників.

Найвищі зарплати зафіксовано в Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК), де середній дохід становив 115,9 тисячі грн. за штату в 348 осіб.

Друге місце посідає Національна комісія, що регулює енергетику і комунальні послуги (НКРЕКП), з чисельністю 529 працівників.

Слідом ідуть Апарат Верховної Ради - середня зарплата 81,5 тисячі грн. у 832 співробітників, і Антимонопольний комітет - 81,2 тисячі грн. при 266 працівниках.

Середній дохід керівників відомств ще вищий - 124,1 тисячі грн.

Серед 500 топ-менеджерів найвищі зарплати отримали:

у НКРЕКП - 305,4 тисячі грн. (7 осіб);

у Державній службі експортного контролю - 296,1 тисячі грн. (2 особи);

у НАЗК - 276,3 тисячі грн. (5 керівників).

Зарплати в Україні - останні новини за темою

Раніше Главред писав, що підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні можуть підвищити зарплати. Освітня субвенція повинна отримати мінімум 200 мільярдів додаткового фінансування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні "різко" підвищилася середня зарплата. У ПФУ затвердили показник середньої заробітної плати.

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Що відомо про НАЗК? Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Створення Національного агентства було передбачене Законом України "Про запобігання корупції", прийнятим 14 жовтня 2014 року. Закон уведений у дію з 26 квітня 2015 року. Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог Європейського Союзу для безвізового режиму з Україною, пише Вікіпедія.

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