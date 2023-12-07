Як отримати гроші від ООН: заявки приймають в ще одному регіоні

Мобільна бригада БФ "Право на захист" зі збору даних на отримання допомоги від ООН зараз працює в Полтавській області.

https://glavred.net/economics/kak-poluchit-dengi-ot-oon-zayavki-prinimayut-v-eshche-odnom-regione-10522951.html Посилання скопійоване

Гроші від ООН покладені українцям, які ще не отримували від міжнародних організацій / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Благодійний фонд "Право на захист" проводить збір даних на отримання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН. Виплати складуть 3600 гривень плюс 2220 гривень для кожного члена сім'ї з розрахунку на три місяці. Цього тижня мобільна бригада фонду зі збору даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН працюватиме в Полтавській області.

Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище 5400 гривень на людину.

Хто може отримати грошову допомогу від ООН

Заявники, які зареєструвалися з 1 жовтня 2023 року, отримають виплати по 3,6 тисячі гривень та додатково для підготовки до зимового періоду по 2,22 тисячі гривень на кожного члена сім'ї на три місяці.

відео дня

Подати заявку можуть:

ВПО, які перемістилися після початку російського вторгнення;

особи, які не переїжджали, але постраждали від бойових дій у Полтавській області;

люди, які повернулися додому після вимушеного переїзду через військові дії.

Українці при цьому повинні відповідати наступним критеріям уразливості:

сім'я, яка має тільки одного з батьків (або батько, або мати);

з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і вище);

сім'я, яку очолює Одинокий / кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або старшого віку з однією дитиною або кількома дітьми до 18 років;

сім'я з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме мають: інвалідність, хронічні захворювання (список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб);

прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу і дітьми, розлученими з батьками (необхідно документальне підтвердження).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні деяка кількість українців може отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Як кажуть чиновники, виплати проводяться тим українцям, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій.

Наприклад, сім'ї, які подадуть заявку з 1 жовтня по 31 грудня, отримають по 3,6 тисячі грн на людину.

Фіндопомога виплачується протягом три місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2,22 тисячі грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.