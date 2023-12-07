Як отримати гроші від ООН: заявки приймають в ще одному регіоні

Благодійний фонд "Право на захист" проводить збір даних на отримання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН. Виплати складуть 3600 гривень плюс 2220 гривень для кожного члена сім'ї з розрахунку на три місяці. Цього тижня мобільна бригада фонду зі збору даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН працюватиме в Полтавській області.
Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище 5400 гривень на людину.
Хто може отримати грошову допомогу від ООН
Заявники, які зареєструвалися з 1 жовтня 2023 року, отримають виплати по 3,6 тисячі гривень та додатково для підготовки до зимового періоду по 2,22 тисячі гривень на кожного члена сім'ї на три місяці.
Подати заявку можуть:
- ВПО, які перемістилися після початку російського вторгнення;
- особи, які не переїжджали, але постраждали від бойових дій у Полтавській області;
- люди, які повернулися додому після вимушеного переїзду через військові дії.
Українці при цьому повинні відповідати наступним критеріям уразливості:
- сім'я, яка має тільки одного з батьків (або батько, або мати);
- з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і вище);
- сім'я, яку очолює Одинокий / кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або старшого віку з однією дитиною або кількома дітьми до 18 років;
- сім'я з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме мають: інвалідність, хронічні захворювання (список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб);
- прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу і дітьми, розлученими з батьками (необхідно документальне підтвердження).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні деяка кількість українців може отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Як кажуть чиновники, виплати проводяться тим українцям, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій.
Наприклад, сім'ї, які подадуть заявку з 1 жовтня по 31 грудня, отримають по 3,6 тисячі грн на людину.
Фіндопомога виплачується протягом три місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2,22 тисячі грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена.
Інші новини:
- Пенсії змушують повертати через суд: хто знаходиться під загрозою
- В Україні почали робити доплати до пенсій: хто має право на гроші
- Чи багато українців ризикують позбутися пенсії: чиновники пояснили, хто під загрозою