Грошова допомога українцям під час війни: у Кабміні вирішили, хто отримає виплати

Уряд запровадив нову грошову допомогу для українців, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

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У бюджеті на 2024 рік видатки на допомогу тим, хто постраждав від війни, були зафіксовані у розмірі 480,3 млн гривень / колаж: Главред, фото: УНІАН

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість українців опинилися в складному становищі. Кабмін запровадив різні види соціальної допомоги - для того, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінсоцполітики.

Як каже чиновники, у бюджеті на 2024 рік ці видатки були зафіксовані у розмірі 480,3 млн гривень. Кошти отримають одразу кілька категорій населення.

Йдеться про постраждалих від російської агресії, які мають один з певних видів діяльності:

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держслужбовці;

працівники на об'єктах критичної інфраструктури;

посадові особи органів місцевого самоврядування.

Основна вимога для надання грошових коштів - те, що зазначені громадяни мають документальне підтвердження про отриману шкоду життю і здоров'ю в результаті військових дій.

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