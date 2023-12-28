Грошова допомога українцям під час війни: у Кабміні вирішили, хто отримає виплати

Уряд запровадив нову грошову допомогу для українців, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість українців опинилися в складному становищі. Кабмін запровадив різні види соціальної допомоги - для того, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінсоцполітики.
Як каже чиновники, у бюджеті на 2024 рік ці видатки були зафіксовані у розмірі 480,3 млн гривень. Кошти отримають одразу кілька категорій населення.
Йдеться про постраждалих від російської агресії, які мають один з певних видів діяльності:
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- держслужбовці;
- працівники на об'єктах критичної інфраструктури;
- посадові особи органів місцевого самоврядування.
Основна вимога для надання грошових коштів - те, що зазначені громадяни мають документальне підтвердження про отриману шкоду життю і здоров'ю в результаті військових дій.
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