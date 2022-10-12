В Італії українці провчили італійця за прапор РФ: закидали яйцями і змусили зняти

Українська молодь провчила італійця за прапор РФ/ скрін

В Італії українська молодь провчила італійця, який почепив у себе на балконі російський прапор і розгулював у футболці з символом злочинного російського вторгнення в Україну – літерою Z.

Молоді люди помітили російський триколор на одному з балконів, коли гуляли Римом ввечері. Це їх роздратувало. Тому вони вирішили поговорити з власником. Про інцидент розповіла одна з дівчат, яка була там у той вечір, а відеоролик виклав у себе в TikTok користувач pasha_stafff.

"Ми знайшли будинок, на який вивісили російський прапор. Ми спочатку закидали його яйцями, а потім знайшли на домофоні російське ім'я, подзвонили і попросили зняти прапор. На що вони відповіли: ми вам відкриваємо двері, заходьте і знімайте", – розповіла дівчина.

Як виявилося, прапор вивісили не росіяни, а італієць. Чоловік винаймає житло у цьому будинку. Він зустрів українців на порозі квартири у футболці з літерою Z і почав розповідати, нібито "Україна 8 років бомбардує Донбас".

Проте після розмови з українцями італієць все ж таки зняв російський триколор зі свого балкону.

скрін

скрін

Нагадаємо, раніше двоє росіян в Німеччині накинулися з образами на жінку з України за те, що її син сказав гасло "Слава Україні". Російські неадеквати нецензурно ображали жінку. На спокійні заперечення українка отримувала нові порції образ з матами.

Також раніше у Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася над українками і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко – Booking скасував її бронювання у Відні та заблокував сторінку хамки з Росії.

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