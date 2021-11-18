В Україні скакнуть ціни на сир: названа причина / Reuters

В Україні найближчим часом дорожчатиме імпортний сир - оскільки він у Європі подорожчав. В результаті цього наші імпортери можуть зменшити закупівлі. Про це повідомляє портал Infagro.

В Україну минулого місяця завезли 4,2 тисячі тонн сичужних сирів. За підрахунками експертів, це половина середньомісячних продажів. Передбачається, що ці поставки здійснювалися за старими контрактами і на них підвищення ціни ще не відбилося.

Експерти відзначають, що собівартість блокової "Гауди" і "Ементаля" істотно зросла, так що різниця в ціні з українським виробником майже не відрізняється. Через нижчі ціни ці два види сиру ввозили в Україну.

В Україну ввозяться сири з:

Польщі (41%);

Німеччини (14%);

Нідерландів (11%).

Сири вітчизняного виробництва також починають дорожчати, однак при цьому і продажі цих продуктів падають.

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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