В Україні різко впали ціни на АЗС: скільки коштує дизель і автогаз

АЗС / pixabay.com

На українських автозаправних станціях триває зниження цін на автомобільний газ.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Середня ціна на автогаз за вихідні в мережах АЗС знизилася до 36,61 грн/л.

Зниження цін на автогаз:

На станціях WOG автогаз подешевшав на 1 грн, до 35,98 грн/л.

На стільки ж знизилася ціна в мережі SOCAR, до 36,98 грн/л.

У мережі UPG він подешевшав на 1,5 грн, до 35,00 грн/л.

На станціях "Укргазвидобування" - на 2,00 грн, до 36,00 грн/л.

На 1 грн знизили ціни Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" і Mango.

На 0,22 - 0,76 грн/л подешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Автотранс" та інших.

/ enkorr.ua

Дизель і автогаз дешевшають

У свою чергу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив про те, що ринок України досить наповнився дизпаливом і скрапленим газом, а також майже вийшов на мінімально необхідний рівень забезпечення бензином. Це призвело до очікуваного початку зниження цін.

Як пише він у колонці на РБК-Україна, наповнення ринку призвело до очікуваного початку зниження цін. Наприклад, скраплений газ за останній місяць подешевшав майже на 20%. Якщо на початку червня на деяких заправках він коштував під 45 гривень, то вже зараз є випадки торгівлі по 35-36 гривень

"Також бачимо передумови для зниження цін на дизпаливо. Трейдери завезли значні обсяги, треба знижувати ціни, щоб скоріше повернути гроші. Зараз є передумови для здешевлення дизеля на 4-5 гривень за літр", - повідомив Куюн.

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Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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