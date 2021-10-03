В Україні різко підскочила вартість газу: опубліковані нові ціни

В Україні зросла середньозважена ціна газу.
В Україні ціна за газ за результатами електронних біржових торгів досягла позначки в 1 тисячу 447 доларів США за тисячу кубометрів.
Як випливає з даних, опублікованих на сайті Української енергетичної біржі, на 1 жовтня, газ обсягом 10 тисяч кубометрів пропонувався за ціною 38 тисяч 532 гривні за тисячу кубометрів.
Також, за даними біржі, середньозважена ціна газу з ПДВ за жовтень склала 28 тисяч 654 гривні за тисячу кубометрів, в той час як цей же показник за вересень був у півтора рази менше і склав 18 тисяч 505 гривень за тисячу кубометрів.
Середньозважені ціни на природний газ: що потрібно знати
Середньозважена ціна газу місячного ресурсу розраховується шляхом ділення загальної вартості укладених на Українській енергетичній біржі угод з базисом поставки ВТТ (в ГТС України) з урахуванням ПДВ з купівлі-продажу даного ресурсу на суму обсягів купівлі-продажу даного ресурсу за результатами укладених угод протягом усього періоду його реалізації.
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Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.
Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників.
Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.