В Україні рекордно змінилися ціни відразу на два "борщові" овочі: що сталося

На початку 2024-го овочі для борщового набору подорожчали - окрім кількох стратегічних винятків, як-от морква та ріпчаста цибуля, які, навпаки, подешевшали.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-rekordno-izmenilis-ceny-srazu-na-dva-borshchevyh-ovoshcha-chto-proizoshlo-10539710.html Посилання скопійоване

В Україні змінилися ціни на два "борщові" овочі / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

З усього борщового набору овочів на початку нинішнього року подешевшали тільки морква і ріпчаста цибуля, а решта - подорожчали. Про це в коментарі порталу "РБК-Україна" розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Скільки зараз коштують овочі для борщу

Станом на 7 лютого 2024 року на гуртовому ринку "Шувар" ріпчаста цибуля коштує 11-15 грн за кг (тобто у 2,5 раза дешевше, ніж у лютому 2023-го). Морква за рік подешевшала на 46% і коштує сьогодні 12-13 грн за кілограм.

Усі інші складові борщового набору залишаються дорожчими за минулорічний показник. Однак протягом останнього тижня спостерігалося легке зниження цін на білокачанну капусту на 14%, внаслідок чого її вартість встановилася на рівні 10-12 гривень за кілограм.

відео дня

Аналогічно, ціна на картоплю знизилася на 12%, тепер її пропонують по 15-17 гривень за кілограм.

Незважаючи на це незначне здешевлення, картопля і капуста все ще коштують істотно дорожче порівняно з показниками лютого минулого року.

Найстабільнішим показником від початку року залишаються ціни на буряк на рівні 12-14 грн за кг, тобто на 42% дорожче, ніж на початку лютого минулого року.

Як каже експерт, зростання цін пояснюється кількома факторами, включно зі змінами в умовах виробництва, погодними умовами, а також збільшенням витрат на логістику та інші складові виробничого процесу.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом 2023 року в Україні відбулося значне зростання цін на продукти харчування. За даними Державної служби статистики України (Держстату), у грудні 2023 року середні ціни на ці продукти зросли на 4% порівняно з груднем 2022 року.

У другому півріччі 2023 року відбулося значне підвищення цін на молоко, яке є однією з ключових складових молочних продуктів. Це підвищення відбулося як у гривнях, так і в євро, повідомили в Союзі молочних підприємств України.

Незважаючи на загальне зростання цін у країні на 3,7% у період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, окремі продукти також подешевшали. Про це повідомляє Державна служба статистики України у своєму звіті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.