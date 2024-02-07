В Україні рекордно змінилися ціни відразу на два "борщові" овочі: що сталося

З усього борщового набору овочів на початку нинішнього року подешевшали тільки морква і ріпчаста цибуля, а решта - подорожчали. Про це в коментарі порталу "РБК-Україна" розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.
Скільки зараз коштують овочі для борщу
Станом на 7 лютого 2024 року на гуртовому ринку "Шувар" ріпчаста цибуля коштує 11-15 грн за кг (тобто у 2,5 раза дешевше, ніж у лютому 2023-го). Морква за рік подешевшала на 46% і коштує сьогодні 12-13 грн за кілограм.
Усі інші складові борщового набору залишаються дорожчими за минулорічний показник. Однак протягом останнього тижня спостерігалося легке зниження цін на білокачанну капусту на 14%, внаслідок чого її вартість встановилася на рівні 10-12 гривень за кілограм.
Аналогічно, ціна на картоплю знизилася на 12%, тепер її пропонують по 15-17 гривень за кілограм.
Незважаючи на це незначне здешевлення, картопля і капуста все ще коштують істотно дорожче порівняно з показниками лютого минулого року.
Найстабільнішим показником від початку року залишаються ціни на буряк на рівні 12-14 грн за кг, тобто на 42% дорожче, ніж на початку лютого минулого року.
Як каже експерт, зростання цін пояснюється кількома факторами, включно зі змінами в умовах виробництва, погодними умовами, а також збільшенням витрат на логістику та інші складові виробничого процесу.
Ціни на продукти в Україні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом 2023 року в Україні відбулося значне зростання цін на продукти харчування. За даними Державної служби статистики України (Держстату), у грудні 2023 року середні ціни на ці продукти зросли на 4% порівняно з груднем 2022 року.
У другому півріччі 2023 року відбулося значне підвищення цін на молоко, яке є однією з ключових складових молочних продуктів. Це підвищення відбулося як у гривнях, так і в євро, повідомили в Союзі молочних підприємств України.
Незважаючи на загальне зростання цін у країні на 3,7% у період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, окремі продукти також подешевшали. Про це повідомляє Державна служба статистики України у своєму звіті.
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