Ціни на овочі: у Мінагрополітики розповіли, чи готувати українцям гаманці

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, чи зростатимуть в Україні ціни на овочі восени та взимку.

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В першу чергу фахівці моніторять овочі з так званого "борщового набору", заявили в Мінагрополітики / колаж Главред, фото УНІАН

Через війну, яку розпочала країна-агресора Росія, в Україні підвищуються ціни на популярні продукти харчування. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у ефірі єдиного телемарафону.

Він нагадав, що в першу чергу фахівці моніторять овочі з так званого "борщового набору" ‒ картопля, морква, буряк, цибуля і капуста.

"Ми впевнені, що пік цін на ці овочі, перш морква і цибуля, ми вже пройшли і до цього вже не повернемося", — зазначив Тарас Висоцький.

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За словами чиновника, подорожчання в минулому році відбувалося на тлі тимчасової втрати частини Херсонської та Запорізької областей, які були окуповані росіянами. Там фермери вирощували значну частину овочів.

"Цього року ситуація інша. Ми щиро вдячні, що всі підключилися в центрі і на заході України, і споживач бачить це за цінами, відчуває гаманцем, коли ціни на ту ж цибулю втричі менше, ніж були на піку", — пояснив Висоцький.

На думку заступника міністра, обсяги виробництва цибулі, капусти та інших овочів говорять про те, що рекордних цін вже не буде. Але все ж невелике підвищення цін, швидше за все, буде.

"Є певна споживча інфляція, пов'язана з тим, що їх зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що трохи, на кілька відсотків овочі будуть дорожчати, тому що є витрати на зберігання. Але ажіотажних цін не буде. Більш того, фермери готові в наступному році вирощувати овочі по всій Україні при необхідності. Тому в цьому напрямку стрибків цін не буде", — підсумував він.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозував, що до кінця грудня ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз зростатимуть ще швидше, ніж у попередні місяці. Про це повідомив Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень 2023 року.

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Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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