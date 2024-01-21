В Україні змінили вартість одразу всіх важливих продуктів: чого очікувати громадянам

Незважаючи на те, що що за період грудень 2022 - грудень 2023 ціни в Україні в середньому піднялися на 3,7%, ряд позицій також подешевшав. Про це повідомляє Державна служба статистики України у своєму звіті.
Згідно з інформацією відомства, найбільше за цей період подешевшала соняшникова олія, її вартість знизилася на 14,9%, також добре подешевшали яйця - на 9,5%.
Що подешевшало в Україні
У Держстаті повідомляють, що зменшилася вартість наступних продуктів:
- цукор - на 5,8%
- хлібопродукти - на 2,8%
- макаронні вироби - на 0,3%
Що подорожчало в Україні
Також в Держстаті зафіксували на що ціна збільшилася різко і досить рекордно.
Подорожчали:
- м'ясопродукти - на 12,4%
- масло - 9,9%
- молоко - 9,7%
- сир - 7,5%
- хліб - 7%
- риба та рибні продукти - 4,1%
- овочі - 3%
- фрукти - 2,2%
Що подорожчає ще
В Україні вже в січні може подорожчати ряд важливих овочів і фруктів. Незначне подорожчання, зокрема, прогнозується для картоплі, капусти, моркви, буряка, яблук тощо.
Найбільше подорожчання серед овочів прогнозується для цибулі, серед фруктів – для яблук. Про це розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.
Ціна на ріпчасту цибулю може зрости на 8% до 18 гривень за кілограм. Таке подорожчання буде викликано тим, що на цей продукт є високий попит, але при цьому досить обмежена пропозиція.
Ціни в Україні
Як повідомив Главред, з листопада по грудень 2023 року українські автомобілісти не могли не помітити різкого подорожчання автогазу. Однак у грудні ціна на паливо продовжила дивно змінюватися. Цього разу - знижуватися. Про це повідомляла Консалтингова група "А-95".
Також, мінімальні ціни на алкоголь в Україні планують підвищити вже найближчим часом. При цьому варто очікувати найбільше підвищення цін на вина. Такі новації міститися в проекті постанови Кабінету Міністрів.
Крім іншого, в 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комуналні послуги. В цілому їх вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.
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