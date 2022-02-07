Пачка масла майже 55 гривень, а овочі б'ють рекорди: українцям назвали нові ціни на продукти

В Україні подорожчали продукти харчування / УНІАН

В Україні продовжує дорожчати вершкове масло. Упаковку вагою 200 г можна купити за 54,46 грн/кг, а це на 7% дорожче, ніж 2 тижні тому. Ростуть в ціні й інші продукти.

Є відразу кілька причин зростання вартості: зменшення виробництва вершкового масла в нашій державі, зростання вартості масла в ЄС (а це основний постачальник в Україну), повідомляє пресслужба УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу).

Також вплинуло подорожчання сировини для вироблення продукту (молока) та інших складових собівартості.

Рекордсмен - капуста

Цей овоч за минулі тижні подорожчав на 11% і в середньому зараз коштує близько 21,59 грн/кг.

"У 2021 році українські аграрії зменшили посівні площі під капустою через низькі ціни на неї в 2020 році, коли вони були змушені реалізувати цей овоч або за низькою рентабельністю, або взагалі нижче собівартості, що і змусило переглянути структуру посівів. Фактор зменшення власного виробництва в комбінації зі зростанням цін на капусту в сусідніх країнах (якщо є можливість експортувати її туди) привів до такого стрімкого зростання ціни в цьому році. Крім того, збільшення вартості енергоресурсів на її зберігання і сезонний фактор додатково сприяли її подальшому зростанню", - пояснили подорожчання капусти експерти.

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Решта овочів не відстає

Через фактор сезонності і збільшення витрат по зберіганню продукції за 2 останні тижні росли середні ціни на полицях супермаркетів на: морква (+10% до 14,70 грн/кг), цибуля (+7% до 15,40 грн/кг), буряк (+7% до 16,40 грн/кг) і картопля (+5% до 9,14 грн/кг).

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчали "соціально значущі" продукти харчування. У січні 2022 року українець за кошик з "соціально значущими" продуктами харчування платив приблизно 489,75 грн. А вже в лютому ця сума збільшилася до 504,66 грн.

Також варто відзначити, що роздрібні мережі українських АЗС з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива від 0,2-1,6 гривні за літр.

Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", ціна дизельного палива зросла на 55 копійок, до 31,53 грн/л.

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