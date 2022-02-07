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Від 300 гривень і вище: в Україні злетіли ціни на сир

7 лютого 2022, 10:01

У великих супермаркетах України деякі види сиру за місяць подорожчали на 16 гривень, а деякі - впали в ціні.

Магазин, Продукти
В Україні зросли ціни на молоко і сир / ua.depositphotos.com

В Україні подорожчало молоко і твердий сир. Зокрема, молоко за місяць зросло в ціні приблизно на півтори гривні, а сир - на 16 гривень.

Як повідомляє Мінфін, середні ціни на молоко торгової марки Простоквашино (1%) станом на 5 лютого зросли до 32,95 гривни за пляшку в 900 мл. В січні таке молоко коштувало 31,36 гривні.

Ціни на молоко торгової марки Яготинське (2,6%) становлять 32,40 гривні, тоді як у січні вони були на рівні 31,25 гривні.

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Ціни на молоко в Україні / index.minfin.com.ua

Зросли і ціни на твердий сир. Зокрема, сир торгової марки Звени Гора Голландський 45% коштує 344,43 грн/кг.у У січні такий сир можна було купити за 327,21 грн/кг, тобто подорожчання склало близько 16 гривень.

Сир Звени Гора голландський 50% зараз коштує 286,95 грн/кг, у січні – 323,90 грн/кг. Ціна знизилася на 37 гривень.

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Твердий сир торгової марки Комо Російський 50% зараз можна придбати за 305,97 грн/кг, тоді як у січні його вартість становила 302,40 грн/кг.

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Ціни на сир в лютому 2022 / index.minfin.com.ua
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Ціни на сир у січні 2022 / index.minfin.com.ua

Як повідомляв Главред, за останні два тижні білокачанна капуста стала рекордсменом за темпами зростання вартості серед продуктів харчування в Україні. Вона подорожчала за цей період на 11% і таким чином зараз коштує близько 21,59 грн/кг.

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