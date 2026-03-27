Дизель перетнув "психологічну межу": на АЗС після обіду різко оновили цінники

Після обіду 27 березня українські АЗС підвищили ціни на дизельне пальне та автогаз, оновивши тарифи у більшості мереж.

https://glavred.net/economics/dizel-peresek-psihologicheskuyu-granicu-posle-obeda-na-azs-rezko-vyrosla-cena-10752386.html Посилання скопійоване

Ціни на дизель та автогаз зросли

Коротко:

27 березня на АЗС подорожчав дизель та автогаз

OKKO та WOG підняли ціни на преміальний дизель

Газ у мережах OKKO, WOG та Укрнафти також зріс

Після обіду 27 березня на українських автозаправках зафіксували підвищення цін на дизельне пальне та автогаз, повідомляє РБК-Україна.

Мережі OKKO та WOG оновили цінники на преміальний дизель. Він подорожчав на 1 гривню і тепер коштує 90,99 грн. Євро-дизель додав у ціні 1 грн – до 87,99 грн. Вартість газу в цих мережах зросла до 47,99 грн та 47,98 грн відповідно.

відео дня

Мережа SOCAR залишила ціни на ранковому рівні: ДП NANO Extro – 89,99 грн, газ – 46,98 грн.

У мережі "Укрнафта" дизель подорожчав на 1 грн (ДП Energy – 85,99 грн, звичайне ДП – 81,99 грн), автогаз – до 45,99 грн.

Деталі цін на АЗС станом на після обід 27 березня:

OKKO:

Бензин Pulls 100 – 84,99 грн

Бензин Pulls 95 – 77,99 грн

Бензин А-95 Євро – 74,99 грн

ДП Pulls – 90,99 грн

ДП Євро – 87,99 грн

Газ – 47,99 грн

WOG:

Бензин 100 – 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang) – 77,99 грн

Бензин 95 Євро – 74,99 грн

ДП Mustang – 90,99 грн

ДП Євро-5 – 87,99 грн

Газ – 47,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 – 84,99 грн

Бензин NANO 95 – 78,99 грн

Бензин А-95 – 74,99 грн

ДП NANO Extro – 89,99 грн

ДП NANO – 86,99 грн

Газ – 46,98 грн

Укрнафта:

Бензин 98 (Energy) – 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) – 68,99 грн

Бензин А-95 – 68,99 грн

Бензин А-92 – 65,99 грн

ДП (Energy) – 85,99 грн

ДП – 81,99 грн

Газ – 45,99 грн

Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Крім того, в Україні продовжує зростати ціна на бензин А-95. Так, 24 березня його середня вартість становила 72,04 грн за літр, що на 19 копійок більше порівняно з попереднім днем. Експерти попереджають, що вже найближчими днями ціни можуть піднятися значно вище.

Нагадаємо, що дефіциту дизельного пального в Україні немає і не очікується. Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред