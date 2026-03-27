Дизель перетнув "психологічну межу": на АЗС після обіду різко оновили цінники

Коротко:
- 27 березня на АЗС подорожчав дизель та автогаз
- OKKO та WOG підняли ціни на преміальний дизель
- Газ у мережах OKKO, WOG та Укрнафти також зріс
Після обіду 27 березня на українських автозаправках зафіксували підвищення цін на дизельне пальне та автогаз, повідомляє РБК-Україна.
Мережі OKKO та WOG оновили цінники на преміальний дизель. Він подорожчав на 1 гривню і тепер коштує 90,99 грн. Євро-дизель додав у ціні 1 грн – до 87,99 грн. Вартість газу в цих мережах зросла до 47,99 грн та 47,98 грн відповідно.
Мережа SOCAR залишила ціни на ранковому рівні: ДП NANO Extro – 89,99 грн, газ – 46,98 грн.
У мережі "Укрнафта" дизель подорожчав на 1 грн (ДП Energy – 85,99 грн, звичайне ДП – 81,99 грн), автогаз – до 45,99 грн.
Деталі цін на АЗС станом на після обід 27 березня:
OKKO:
- Бензин Pulls 100 – 84,99 грн
- Бензин Pulls 95 – 77,99 грн
- Бензин А-95 Євро – 74,99 грн
- ДП Pulls – 90,99 грн
- ДП Євро – 87,99 грн
- Газ – 47,99 грн
WOG:
- Бензин 100 – 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang) – 77,99 грн
- Бензин 95 Євро – 74,99 грн
- ДП Mustang – 90,99 грн
- ДП Євро-5 – 87,99 грн
- Газ – 47,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100 – 84,99 грн
- Бензин NANO 95 – 78,99 грн
- Бензин А-95 – 74,99 грн
- ДП NANO Extro – 89,99 грн
- ДП NANO – 86,99 грн
- Газ – 46,98 грн
Укрнафта:
- Бензин 98 (Energy) – 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy) – 68,99 грн
- Бензин А-95 – 68,99 грн
- Бензин А-92 – 65,99 грн
- ДП (Energy) – 85,99 грн
- ДП – 81,99 грн
- Газ – 45,99 грн
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Крім того, в Україні продовжує зростати ціна на бензин А-95. Так, 24 березня його середня вартість становила 72,04 грн за літр, що на 19 копійок більше порівняно з попереднім днем. Експерти попереджають, що вже найближчими днями ціни можуть піднятися значно вище.
Нагадаємо, що дефіциту дизельного пального в Україні немає і не очікується. Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
