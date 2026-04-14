Військовий збір не скасують після закінчення війни - Зеленський підписав закон

Президент підписав законопроєкт, що гарантує наповнення бюджету у повоєнний період.

Військовий збір залишиться і після війни

Головне:

Військовий збір діятиме ще 3 роки після завершення війни

Кошти спрямують на оборону та відбудову

Очікувані надходження - понад 140 млрд грн

У вівторок, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору. Відтепер військовий збір діятиме протягом трьох років після офіційного завершення воєнного стану. Про це стало відомо із картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Цей закон є критично важливим "маяком" МВФ. Його ухвалення було обов'язковою умовою для того, щоб Україна змогла отримати фінансування у розмірі $8,1 млрд у межах нової програми на 2026-2029 роки.

Куди підуть гроші та які будуть ставки

Згідно з документом, у Бюджетному кодексі створюється спеціальний фонд. Саме туди стікатимуться всі кошти від збору, які держава планує витрачати не лише на оборону, а й на повоєнну відбудову та інфраструктуру.

"Прийняття законопроєкту дозволить протягом трьох років наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, залучити державному бюджету України понад 140 млрд грн", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко під час представлення законопроєкту в Раді.

Ставки податку:

Для фізичних осіб - 5% від доходу.

5% від доходу. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп - 10% від мінімальної зарплати (у 2026 році це близько 865 грн/міс ).

10% від мінімальної зарплати (у 2026 році це близько ). Для ФОПів та компаній на 3 групі - 1% від доходу.

Рекордні збори у 2026 році Поки закон готувався до підпису, українці вже встановили рекорд зі сплати цього податку. За даними Державної податкової служби, лише за січень-березень 2026 року до бюджету надійшло 43,5 млрд грн військового збору. Це на 27,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідери за обсягами надходжень: Київ — 14,2 млрд грн;

— 14,2 млрд грн; Дніпропетровщина — 4,6 млрд грн;

— 4,6 млрд грн; Львівщина — 3,4 млрд грн;

— 3,4 млрд грн; Харківщина — 2,8 млрд грн. Продовження дії збору після війни пояснюють необхідністю мати фінансовий "фундамент" для відновлення країни після війни.

Рішення Верховної Ради - новини за темою

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який продовжує дію військового збору після завершення або скасування воєнного стану. За документ проголосували 257 народних депутатів.

30 березня Верховна Рада не підтримала законопроєкт про запровадження автоматичного обміну даними щодо доходів через цифрові платформи, зокрема Bolt, Booking, Glovo, OLX та інші сервіси. Документ не набрав необхідної кількості голосів.

Окрім цього, 25 березня Верховна Рада ухвалила закон №13155, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати послуг з управління багатоквартирними будинками. За нього проголосували 308 народних депутатів.

Читайте також:

