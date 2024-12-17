В Україні вироблятимуть японські пікапи - Мінекономіки

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що зараз в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-budut-proizvodit-yaponskie-pikapy-minekonomiki-10623077.html Посилання скопійоване

В Україні можуть запустити виробництво японських пікапів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що сказала Юлія Свириденко:

Пікапи вироблятимуть за технологією великовузлового складання

Уряд запропонує японцям податкові та митні пільги

В Україні запустять проект з виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проект кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Спільно з українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", - сказала вона під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі. відео дня

Свириденко зазначила, що зараз в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

"Україна має багаторічну виробничу та інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів зі значними інвестиціями та податкові й митні пільги в рамках індустріальних парків", - додала чиновниця.

Останні автоновини:

Як повідомляв Главред, у Японії набагато вигідніше взяти напрокат автомобіль, ніж купити власний. Тому каршерінгові сервіси в цій країні дуже розвинені.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє конфісковувати автомобілі за порушення митних правил.

Кожен автомобіліст знає, що коли загоряється лампочка рівня пального на приладовій панелі, автомобіль слід якомога швидше заправити. Однак, цей сигнал зовсім не означає швидку зупинку і авто зможе проїхати ще пристойну відстань.

Читайте також:

Що таке пікап Пікап - легкий вантажний або вантажопасажирський автомобіль з відкритим вантажним майданчиком з невисокими бічними бортами і заднім відкидним бортом. Пікапи популярні для перевезення вантажів і часто використовуються в сільському господарстві, будівництві або як транспорт для активного відпочинку. Пікап - автомобіль із вантажопідйомністю до 1 т і повною масою до 4,54 т.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред