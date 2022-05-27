В Україні буде нестача окремих ранніх овочів: в уряді озвучили список

В Україні буде нестача окремих ранніх овоч / колаж фото ua.depositphotos.com

Через окупацію росіянами частини південних регіонів України виникли проблеми з постачанням деяких овочів - в першу чергу рання група. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики України Тарас Висоцький в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, мова йде про молоду цибулю, моркву і буряк. При цьому дефіциту базових продуктів не очікується.

"Справа в тому, що вищезгадані овочі вирощували в Херсонській та Запорізькій областях. Але якщо ми говоримо про річне споживання, то ніяких загроз дефіциту базових продуктів харчування ми поки не бачимо", – сказав Висоцький.

Він додав, що 182 тисяч гектарів посаджених цукрових буряків більш ніж достатньо, щоб задовольнити внутрішній ринок, і навіть можна буде експортувати. Немає хвилювань і щодо масла, так як є запас соняшнику, якого вистачить як мінімум на десятирічне споживання.

Крім цього, вже посаджено 101,1 млн гектарів картоплі. Цього більш ніж достатньо для внутрішнього споживання, підсумував Висоцький.

"Наші аграрії - молодці. Незважаючи на всі складнощі і воєнний час, фактично весняна посівна кампанія завершується. Вже посіяно близько 90% того, що планувалося посіяти в цьому році. Посіяно 200 тисячі га ярої пшениці, майже млн ярого ячменю, 157 тисячі га вівса, 50 тисяч га гречки, проса. Цукрових буряків вже посіяно 182 тисячі га, 4 мільйони га соняшнику", – додав заступник міністра.

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Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Слід зазначити, що Артемсіль був найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі і постійно постачало готову продукцію Угорщини, Польщі, Грузії, Молдові, Азербайджану та Румунії.

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