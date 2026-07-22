Тарифи на світло й газ в Україні можуть зрости - МВФ розкрив коли і чому

МВФ вважає, що нинішні занижені тарифи створюють фінансові ризики.

https://glavred.net/economics/tarify-na-svet-i-gaz-v-ukraine-mogut-vyrasti-mvf-raskryl-kogda-i-pochemu-10782656.html Посилання скопійоване

Україна може підвищити тарифи на газ та електроенергію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

Підвищення тарифів на газ та електроенергію можливе у 2027 році

Мораторій на підвищення тарифів щороку коштує Україні близько 2,2% ВВП

Зміни можливі лише після оцінки соціальних наслідків

Україна може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту населення. Такий план передбачений оновленим меморандумом Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками першого перегляду програми співпраці.

У документі зазначається, що нинішні фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств становлять близько 55% від рівня порівнянних ринкових контрактів. Через це енергетичний сектор стикається зі значними фінансовими ризиками та дедалі більше залежить від державної підтримки, грантів і пільгового фінансування.

відео дня

Чому МВФ говорить про підвищення тарифів

За оцінкою МВФ, мораторій на підвищення тарифів, який діє від початку повномасштабної війни, щороку коштує Україні щонайменше 2,2% ВВП. Водночас адресні субсидії та допомога на оплату комунальних послуг становлять близько 0,6% ВВП.

Одним із прикладів фінансового навантаження на енергетику у фонді назвали ситуацію з НАК "Нафтогаз України". Компанія була змушена залучати додаткові кредити для ремонту енергетичної інфраструктури та імпорту газу. Через це її борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з попереднім роком.

У МВФ наголошують, що після розробки програм захисту для вразливих категорій населення Україна зможе перейти до поступового коригування тарифів. Це має допомогти скоротити борги енергетичного сектору та забезпечити фінансування відновлення інфраструктури.

Водночас у перспективі фонд очікує повної лібералізації цін на газ та електроенергію, що має сприяти залученню інвестицій після завершення війни.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Український уряд зі свого боку заявляє, що можливе підвищення тарифів має відбуватися лише після аналізу соціальних наслідків і реформування системи підтримки населення. Також у Кабміні зазначають, що для відновлення енергетики потрібна не лише зміна тарифної політики, а й додаткова допомога міжнародних партнерів.

План дій, передбачений меморандумом МВФ:

Липень 2026 року - Міністерство енергетики має підготувати проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Грудень 2026 року - уряд має офіційно затвердити цей документ.

Лютий 2027 року - Кабмін разом із МВФ оцінить бюджетні та соціальні наслідки можливого перегляду тарифів і розробить сценарії адресної допомоги населенню.

У МВФ запевнили, що будь-які зміни тарифної політики мають бути спрямовані на захист вразливих домогосподарств, підтримку платіжної дисципліни та збереження фінансової стабільності країни.

Газ та теплоенергетика потребують перегляду тарифів - думка експерта

Ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон пояснив, що нинішні ціни на газ для населення не покривають реальних витрат компанії "Нафтогаз". За його словами, зараз блакитне паливо для побутових споживачів продають за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Водночас власного видобутку газу Україні недостатньо для забезпечення всіх потреб населення та теплоенергетики. Тому частину ресурсу доводиться імпортувати, купуючи його приблизно по 30 грн за кубометр.

Через різницю між закупівельною та встановленою ціною "Нафтогаз" фактично працює зі збитком на частині поставок для населення.

"Тому поступово ціни буде потрібно приводити до обґрунтованого рівня", - додав Макогон.

Тарифи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні через війну та зростання витрат поступово постає питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив, що передумови для поступового підвищення цін на комунальні послуги вже є. Але це питання політичної готовності уряду.

Також тариф на воду майже 90 грн за кубометр, який розрахував "Київводоканал", у столиці не запроваджуватимуть. Київська міська влада не погодила таку ставку.

Крім цього, з 22 липня проїзд у Київській кільцевій електричці подорожчав. Тепер квиток коштує від 30 до 37 грн залежно від способу придбання.

Читайте також:

Про установу: МВФ Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред